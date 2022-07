Francisco, a indígenas canadienses: “Me siento parte de su familia”

El papa Francisco reconoció este viernes a un grupo de indígenas canadienses que se siente “parte de su familia”, al reunirse con una delegación de nativos en Quebec, en la última actividad de la segunda etapa de su visita al país norteamericano.



“Me atrevo a decir, si me lo permiten, que ahora, en cierto sentido, yo también me siento parte de su familia, y me siento honrado”, planteó Francisco al recibir en el arzobispado local a un grupo de indígenas del país.

El Papa, que la tarde de este viernes regresará a Roma tras una gira de seis días, planteó a los nativos que volverá “mucho más enriquecido”.