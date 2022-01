Francia planea prohibir el incesto tras escándalos. Las relaciones incestuosas son legales en el país galo a menos que haya niños involucrados. El año pasado el politólogo Olivier Duhamel fue acusado de abusar a su hijastro, lo que originó el debate.

El gobierno francés planea prohibir el incesto por primera vez desde 1791, según declaró Adrien Taquet, el secretario de Estado para la infancia, durante una entrevista con la AFP.

El incesto es legal en Francia, a menos que haya niños involucrados. Sin embrago, Taquet aseguró que el gobierno quiere criminalizar las relaciones incestuosas incluso si ambas partes tienen más de 18 años.

En una entrevista con AFP, dijo: “Sea cual sea la edad, no tienes relaciones sexuales con tu padre, tu hijo o tu hija. No es una cuestión de edad, no es una cuestión de adultos que consientan. Estamos luchando contra el incesto. Las señales deben ser claras”.

En la entrevista, reveló que la intención es revisar el umbral de 18 años en casos de incesto, y afirmó que está a favor de una “prohibición clara” que no deje lugar a dudas sobre la criminalidad del acto. Todavía no aclararon si las familias ensambladas se incluirán en la prohibición.