Ford Bronco Big Bend, un lujo listo para la aventura

El modelo llega renovado de la Ford manteniendo su ADN aventurero y con un motor 1.5L con caja automática de 8 velocidades.

Hace poco menos de un año Ford presentó en Argentina el Bronco que es la nueva SUV de la marca del óvalo para el Segmento C. Es el primer integrante de la nueva familia de vehículos todo terreno Bronco, que tendrá versiones más grandes y potentes en el futuro y llega importado de México.

Por equipamiento, es la única en su segmento con nueve airbags y posee muchas asistencias a la conducción contando, además, con destacadas capacidades off-road. Por esto y otras cosas más, podemos decir que es una excelente opción dentro de su segmento en el mercado argentino.

Viene de serie con el sistema de gestión de terrenos G.O.A.T., Goes Over Any Terrain, por sus siglas en inglés, que incluye hasta cinco modos de manejo Normal, Eco, Deportivo, barro y Resbaladizo. El desembarco de Bronco confirma la estrategia de la marca del óvalo en la región, por concentrarse en su familia de SUV´s y la gama de pick ups.

En cuanto a diseño, en la zona frontal se destaca por exhibir una trompa recta, con un capot que presenta dos grandes nervaduras. Luego sigue una particular parrilla con el nombre Bronco bien grande y dos faros delanteros con tecnología full led.

Calza neumáticos Michelin Primacy A/S en medidas 225/60 R18., una cubierta eficiente tanto en ruta seca como mojada e incluso nieve liviana. La parte trasera muestra una zona homogénea, limpia, de grandes dimensiones, que termina en forma recta. Sus ópticas traseras cuentan con tecnología LED y el portón es de doble apertura.

La calidad de materiales y terminaciones supera el nivel exhibido por otros SUV de la marca y la mayoría de los exponentes de su segmento. Es una combinación de modernidad con algunos toques de evocación al pasado glorioso de Bronco.

El tablero de instrumentos combina el modo analógico con la tecnología digital. En el centro encontramos el display TFT de 4,2 para la computadora de a bordo que, en la parte inferior, ubica al indicador de temperatura del motor y del tanque de combustible.

El modelo trae el sistema de conectividad SYNC 3 compatible con Android Auto y Apple Car Play, a través de una pantalla multitáctil de 8”. Cuenta con apertura sin llave y el motor se enciende a través de un botón de arranque Ford Power.

En seguridad las dos versiones incorporan nueve airbags y dispone de anclajes ISOFIX en las plazas traseras para silla de niños. De serie también incorpora una serie de asistencias a la conducción dentro del denominado paquete Ford Co-Pilot 360, que incluye, frenado autónomo de emergencia además de alerta de punto ciego y el sistema de mantenimiento de carril.