Florencia Peña: “fui ninguneada!”

Este jueves Florencia Peña se llevó una enorme sorpresa durante su programa Flor de Equipo (Telefe), a propósito de que una señora le hiciera un desplante en vivo. Lo que ocurrió es que Martín Campilongo, más conocido por su alias de humorista Campi, estaba caracterizado como Marcelo Polino y caminaba por las calles del barrio porteño de Colegiales. En esa recorrida, intentó hablar con dos vecinas que estaban conversando en inmediaciones a la plaza Mafalda.

“La que sabe es la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Es para el programa de Florencia Peña…”, saludó el humorista desde el móvil e intentó acercarle el micrófono a las dos vecinas. Pero de repente, una de ellas levantó su mano derecha para hacer un ademán negativo. Un rotundo “no” que provocó la sorpresa de todos.

En el estudio, en tanto, todos estallaron de risa una vez superada la sorpresa. Y después de reírse a carcajadas, Florencia quiso saber por qué la mujer la había ninguneado de esa manera. “¡¿Cómo?! Preguntale por qué. Andá atrás y preguntale por qué no quiere hablar”, le pidió al humorista, quien volvió sobre sus pasos para intentar conversar con la mujer.

“¿Por qué no quiere hablar?”, le preguntó. Pero la señora se mantuvo firme en su actitud negativa y, fuera de micrófono, le contestó sin ningún tipo de filtros: “Porque no me interesa nada”. “¿Qué dijo? Pero preguntale por qué”, insistió la conductora desde el piso. Pero entonces intervino el verdadero Marcelo Polino, y con una pizca de humor intentó ponerle paños fríos a la situación. “No hace falta, dejémoslo ahí. Mejor vamos a buscar a gente que nos quiera”, pidió el periodista de espectáculos.

Aunque pasaron algunos minutos, Peña quedó desencajada y definió la situación: “Es espectacular”. Y luego preguntó: “Vamos a ver dónde está Campi después de que fui ninguneada en vivo”. Lejos de quedarse en el gesto de la mujer, los integrantes del programa volvieron la situación en una suerte de paso de comedia. Campi, desde la calle, retomó su objetivo inicial: visitar a Denise Dumas en su casa para hablar sobre el programa MasterChef Celebrity 3 (Telefe).

“¿Vos creés que Denise Dumas sabe que es mi programa? ¿No me va a ningunear? Por las dudas, no le toques el timbre”, preguntó la conductora. Y Campi habló como Campi para permitirse una humorada: “Yo creo que no, porque la mitad de los colegios los paga con vos”, dijo y provocó carcajadas generales en el piso. “Hasta que no vea que me abra la puerta, no te creo”, cerró Florencia.

Semanas atrás, Flor dio su opinión acerca del romance entre su ex Mariano Otero y Rosario Ortega. El músico estuvo casado con Peña y, a pesar de estar divorciados desde hace años, tienen un excelente vínculo por la crianza de sus dos hijos, Tomás y Juan. “A mí me pone muy feliz verlo a Otero feliz, porque yo lo quiero mucho”, dijo la conductora en una entrevista con Intrusos (América).

“Si él está bien, yo estoy bien y mis hijos están bien”, agregó. Y fiel a su estilo, Florencia reveló que sí le hizo una crítica al padre de sus dos hijos mayores relacionada a la diferencia de edad que tiene con Rosario: “Lo único que le recriminé fue: ‘¿Por qué tan joven?”. Por último, le dedicó unas palabras dulces a Rosario: “Ella me encanta. Yo a los Ortega los amo, los quiero mucho a todos. Así que me encanta. Si es un Ortega, está bien”, definió Peña.