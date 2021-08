Florencia de la V: “Antonela Roccuzzo es la única que resiste un archivo”

La panelista de A La Tarde sorprendió con un comentario sobre la mujer de Lionel Messi al referirse a la llegada del jugador de fútbol al PSG.



Florencia de la V, quién este último tiempo se ha mostrado sin pelos en la lengua a la hora de opinar de los famosos, afirmó que Antonela Roccuzzo es “la reina de las botineras” y que su llegada a Francia debido al pase de Lionel Messi al París Saint-Germain Football Club podría generar cierta disputa con Wanda Nara.

Desde que se confirmó que Lionel Messi continuará su carrera en el Paris Saint-Germain, el equipo donde juega Mauro Icardi, muchos se preguntaron cómo será la relación entre Antonela y Wanda. Si bien la actriz en un primer momento se refirió en torno a este tema en el programa que la tiene como panelista, A la tarde (América), volvió a hacerse eco del presunto enfrentamiento entre la rosarina y la empresaria en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

“Lo que se generó, fue un tema bastante importante. Antonela es la reina de las botineras, así que ahí va a haber como algo, ella es amiga de Evangelina Anderson quien está peleada a muerte con Wanda, igual al final Antonella la empezó a seguir a Wanda, es una reina bastante diplomática”, comenzó diciendo Florencia respecto a los rumores de rivalidad entre la esposa de Lionel Messi y de Mauro Icardi.

Y luego, remarcó a modo de “diferenciar” a Rocuzzo: “Es firme y de convicciones y es alguien que no tiene ningún tipo de archivo, no es como las otras, porque las demás…”.

En el mismo diálogo, la actriz fue consultada sobre la afirmación del conductor de LAM días atrás. “Ángel dijo que cuando estabas en el programa de él eras una planta y que ahora sos como una planta carnívora”, comentó Catalina Dlugi.

A lo que Florencia, entre risas, respondió: “Es que aprendí mucho. No es fácil ser panelista y más cuando tenes un nombre. Yo al principio no sabía desde que lugar hablar o como tenía que decir las cosas porque tenía miedo que lo saquen de contexto. Pero, hoy en día, lo tengo más claro y lo disfruto mucho”.

Qué dijo Flor de la V en ‘A la tarde’ sobre la llegada de Antonela Roccuzzo a París.

Mientras se debatía este tema en el programa de Karina Mazzoco, la artista hizo un picante análisis sobre cómo repercutirá la llegada de la mujer de Lionel Messi a la capital francesa. “Para mí, Wanda está nerviosa porque llega la otra y le saca la corona”, aseguró.

En esa misma línea, añadió: “Ella era la reina de París, era María Antonieta, ahora llegó Antonela y la saca de lugar. Ahora llegó una nueva corona, me parece que acá va a haber chispazos. Trae aires nuevos, esta es criolla criolla”.