Flor Peña habló sobre el abrupto final de su programa. Esta semana, la actriz rompió en llanto al anunciar que dejaba Flor de Equipo.

Flor Peña es una de las grandes estrellas de la televisión argentina, tanto en su rol como actriz, donde ha interpretado memorables papeles como Moni Argento, como en la conducción, en la cual se lució el último tiempo.

Desde finales del 2020, la reconocida figura lideró las mañanas de Telefe con su magazine, Flor de Equipo, que se identifica por la buena energía, el humor y la calidad del programa.

Sin embargo, en las últimas horas un anuncio lo cambio todo. Entre lágrimas, Flor Peña reveló que a fin de mes deja el programa que tanta alegría y satisfacción le dio.

“Quiero contar algo que ayer conté en las redes y que hubo mucha repercusión a partir de eso”, comenzó diciendo la conductora tras haber realizado una publicación en Instagram.

“Yo tomé una decisión de vida que es dejar Flor de Equipo con el dolor que me da, y todos acá lo saben porque si hay algo que me ha dado felicidad este año y pico fue este programa y la oportunidad de que tuve de convertirme en una conductora, porque lo había hecho antes, pero siento que este fue mi master”, continúo Flor.

Sin dudarlo admitió que tuvo los mejores compañeros del mundo, algo que sobrepasaba la pantalla. “Se me está complicando la vida, se me están complicando los proyectos de actriz porque yo básicamente soy actriz. Venía negociando con Telefe cuál era la mejor manera de salir y entendimos que el verano era el mejor momento”, reveló Peña.

Allí explicó que comenzó a filmar su segunda película, en la que se sabe comparte elenco con Benjamín Vicuña y además, aunque no lo mencionó, hará su regreso a las tablas junto a Laurita Fernández. Todo eso sumado a su rol de madre de tres hijos que le demandan mucho tiempo.

Pero ahora, Florencia habló con Intrusos (América TV) y ante la pregunta de si las grabaciones de sus dos películas tenían que ver con su decisión respondió sinceramente: “Ese es uno de los motivos. Estoy muerta y estoy muy cansada. Cuando yo firmé este contrato, sabía que la conducción a la mañana iba a tener fecha de vencimiento, básicamente porque yo necesito actuar”.

Además, en diálogo con el programa de espectáculos admitió que su decisión no fue nada fácil. “Amo mi programa. No solamente lo amo, sino que tengo una gran relación con mis compañeros, pero tengo un proyecto de teatro muy grande para dentro de poquito, tengo más cine por delante, no estoy durmiendo y estoy sin vacaciones”, confió.

Para cerrar la nota en la que se sinceró totalmente, admitió que “la ecuación no puede ser nunca trabajar y trabajar. No tengo tiempo para ver a mis hijos, no tengo tiempo para ir a tomar un café con una amiga, no tengo tiempo para hacer nada. Por ahora, lo único que quiero es colgar los botines, irme a descansar y seguir con el año”.