Fitness, pinchar música, radio y TV, la vida de Mica Mallea

Tiene 20 años y es hincha fanática de River. Una joven apasionada y multifacética que en las redes no para de sumar seguidores.

Mi máximo sueño es seguir con todo lo que hago. Poder crecer en cada uno de estos ámbitos, llegar a ser conocida internacionalmente como DJ, recibirme de periodista, y nunca dejar de lado mi pasión más grande que es el fitness”, con esas palabras Mica Mallea define sus pasiones y los objetivos más fuertes de su vida.

Tiene 20 años y más de 21 mil seguidores en Instagram, la red social donde la rompe con sus publicaciones.

“Las redes sociales me parecen algo muy importante en este tiempo. Me gusta mantenerme activa y mostrar mi día a día, dar a conocer las fechas en las que toco y también mostrar mi manera de entrenar, mi dieta, poder recomendar locales en los que me gusta comprar ropa. Me gusta mostrar a mis amigos, mi novio y mi familia que son los que siempre me apoyan en todo lo que hago”, comenta.

“Generalmente siempre tengo muchos mensajes positivos y suelen pedirme mucho consejos sobre entrenamientos ya que hice un curso de Personal Trainer en la academia Gualda Training y en mis historias me muestro siempre entrenando”, agrega.

“Como DJ siempre trato de generar una armonía donde pueda sentir la alegría de la gente al escuchar la música”

Es que el fitness es la gran pasión de Mica. Comenzó a los 15 años y no paró más. Tiene una disciplina muy destacable para lograr uno de sus objetivos que es participar de una competencia internacional.

“Mi papá me inculcó el gimnasio desde muy chica, y cada vez me fue gustando más”, detalla. “A principio del 2020 mi entrenador Claudio Parada empezó a prepararme para competir en Wellness que es una categoría del físico culturismo. Debido a la pandemia no se pudo concretar, pero sigo teniendo en mente competir en el 2022 y me sigo preparando para poder subir a la tarima”, agrega.

Como mujer moderna y versátil, Mica también es DJ y le pone toda la onda y energía para que la gente se divierta con su música.

“Todo empezó porque un conocido me invitó a tomar clases junto con él, en febrero. A partir de ese día empecé a practicar con el y mis comienzos cómo DJ fuimos un dúo. Al pasar el tiempo decidimos separarnos y ahora estoy tocando sola. En este trayecto recibí gran ayuda y consejo de DJs de la provincia como Edgar Olmos y mi profesor Germán Carrizo que son conocidos Nacionalmente”, recuerda.

“Es algo que me apasiona hace tiempo y estoy muy feliz de poder hacerlo realidad, en este tiempo como solista se vienen un montón de cosas innovadoras que espero que le guste al público”, agrega.

Toca los géneros Progressive house- Melodic House- Melodic Techno- Techno y ya estuvo “pinchando música” en varios bares conocidos de SJ.

Y como si fuera poco, también participa de un programa de radio que se emite por TV.

“En 2020 me sumaron como conductora al programa de Malditos Seres por Am 1020 donde estoy con mis compañeros Fos Moyano, Fabri Gioja y tenemos de operador a Gabi Flores conocido como Gabigol. Destacó sobre todo la calidad humana y el buen compañerismo qué hay en el grupo”, cuenta.

“La pasamos siempre súper bien ya que además de brindar información sobre todo es un programa de entretenimiento donde hacemos sorteos, entrevistas y charlamos con la gente”, asegura.

Así es Mica Mallea, a pura energía abriéndose paso por la vida.

La podes seguir en instagram como micaela.mallea