Filosa advertencia de Yanina Latorre a la China Suárez

Tras el «bozal legal» que la actriz envió a LAM e Intrusos para que «no difundan ni comenten cualquier material que la involucre», la panelista usó la red para enviarle un duro mensaje.

Yanina Latorre enfureció después de escuchar el «requerimiento notarial» que la China Suárez envió tanto a LAM (El Trece) como a Intrusos (América) para que no difundan ni comenten cualquier material de carácter privado que la involucre, y le respondió en la red.

Este martes el conductor de “Los Ángeles de la Mañana”, reveló que la China Suárez envió “una serie de acciones extrajudiciales y judiciales, para que no afecten la dignidad de la actriz” tanto para “Lam”, como para el programa “Intrusos” (América). La mujer de Diego Latorre enfureció por la medida que tomo la expareja de Benjamín Vicuña y compartió en su cuenta de Instagram, unas historias advirtiéndola.

“La china Suárez nos prohibió hablar en LAM, pero en Instagram no, amorrrr”, comenzó diciendo la panelista. “Eso me provocó ira. El tema es que no me gusta extorsionar, ni amenazar”, agregó. “En mis vivos o historias de Instagram, podemos seguir hablando de la data que nos llega. No es una amenaza, es información. ¿Qué loco no?, cortar la libertad de expresión”, advirtió. En la misma línea analizó: “Hay que fijarse ser empática con las mujeres”.

“Hay tanto tipo libre, soltero, sin hijos. Cada uno sabe como se maneja”, expresó Yanina. Continuando con su descargo, reveló: “Yo nunca mande una carta documento para callar a nadie”. Para finalizar, la angelita fue filosa: “Cuando sos turbio, mandas carta documento”.

Benjamín Vicuña dejó un contundente mensaje por la China Suárez luego de la fuerte repercusión que tuvo el escándanlo que tiene a la actriz como protagonista junto a Mauro Icardi y Wanda Nara.

«No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos», expresó Benjamín Vicuña en una historia en su cuenta de Instagram, con un fondo negro. Un mensaje que evoca al que dejó en Twitter en julio de 2017, en medio de su escandalosa separación de Carolina Pampita Ardohain por, justamente, la China.

Horas antes, Jorge Rial reveló que Wanda Nara llamó a Benjamín Vicuña cuando descubrió los chats entre Mauro Icardi y Eugenia China Suárez, y el actor chileno tuvo una forma tremenda de llamar a quien es la madre de sus hijos menores.

«A mi me cuenta que una vez que descubre esos mensajes, Wanda llama a Vicuña, hablan. Wanda quería saber si era cierto, si la China tenia ese modus operandi», comenzó diciendo Jorge Rial a Ángel de Brito, quien salió al aire en Argenzuela. «Y Vicuña no solo lo confirmó, sino que usó una palabra bastante dura. Le dijo ‘es muy put*’. Esto dijo Vicuña», lanzó el conductor de 60 años.