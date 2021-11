Fernández: “Podría acordar con el FMI en cinco minutos, pero no podría mirarlos a los ojos”

El Presidente participó del acto de inauguración de un sanatorio de UPCN y le contestó a Mauricio Macri: “Ese fue el tiempo que necesito para generar un conflicto que va a durar generaciones”.

Alberto Fernández concretó esta tarde un fuerte gesto de respaldo a un sindicato aliado y a la Confederación General del Trabajo (CGT) al participar del acto de inauguración de un sanatorio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en Avellaneda, que contó con la presencia de miembros del gabinete nacional y dirigentes gremiales de distintos sectores internos. “Yo también podría acordar con el FMI en cinco minutos, pero no podría mirarlos a los ojos a ustedes”, comentó a modo de respuesta hacia las declaraciones del ex Presidente Mauricio Macri.

A poco más de una semana de las elecciones legislativas y a cinco días del congreso de la CGT que elegirá sus nuevas autoridades, la presencia del primer mandatario en el acto tiende una significativa relevancia política que fortalece al titular de UPCN, Andrés Rodríguez, actual secretario adjunto de la central obrera que cuenta con el apoyo de sus pares para seguir en el cargo.

En relación a Macri, Alberto Fernández enfatizó: “Lo escucho decir, mientras le arranca los micrófonos a los periodistas cuyas preguntas los incomoda, lo escucho decir que el problema de la deuda lo arregla en cinco minutos. Fue el mismo tiempo que necesitó para generar un conflicto que va a durar generaciones y generaciones de argentinos”.

“Igual, miren compañeros y compañeras para que nadie se confunda, yo también puedo acordar con el Fondo en cinco minutos, pero nunca más podría mirarlos a los ojos a ustedes porque en cinco minutos puedo arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen y eso no lo hace un peronista. Nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores”, aclaró.

En su discurso, Fernández recordó que nació en el Sanatorio Antártida, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. “La historia hizo que ese lugar, que era un sanatorio privado, como producto de las crisis que la Argentina vive, se fuera deteriorando y se fuera cayendo ¿Y quién recuperó ese sindicato? El Sindicato de Camioneros. Ahí donde nací yo, ese Sanatorio hoy existe porque un sindicato con su obra social lo recuperó e hizo un lugar de excelencia, que nada tiene que envidiarle a los privados de la Ciudad de Buenos Aires o la Argentina toda”, destacó el Presidente.

A continuación, también comentó que su hermano Pablo nació en el Sanatorio Anchorena del barrio porteño de Recoleta. “Con el correr del tiempo se fue deteriorando, ¿pero quién levantó ese sanatorio maravilloso que es hoy? ¡UPCN, compañeros!”, enfatizó Fernández.

“Y ustedes dirán, ‘¿por qué Alberto nos cuenta todas estas historias personales?’. ¿Saben por qué? Porque nosotros venimos de vivir la peor pesadilla que es una pandemia y ahí se puso en juego el sistema de salud. El sistema de salud público estaba totalmente abandonado, porque así quisieron que esté quienes gobernaron antes que nosotros”, criticó Fernández.

“Cuento todas estas historias porque quiero que nadie nos confunde: estamos orgullosos de nuestros sindicatos y de nuestras obras sociales y eso es algo que debemos preservar por el bien de todos los argentinos y de todas las argentinas”, señaló.

“Se trata de un acontecimiento que tiene repercusión política por las presencias del Presidente, ministros del gabinete nacional y muchos dirigentes sindicales con los que vamos a dar otra imagen de unidad del movimiento obrero”, destacó a su vez Rodríguez a Infobae.

El acto tuvo lugar en Costa Salguero, en Capital, donde fue presentado el Sanatorio Anchorena Itoiz, que se suma a otros establecimientos que tiene el sindicato de trabajadores estatales como el Anchorena Recoleta, Anchorena San Martín y el Instituto Quirúrgico del Callao.

“Lo compramos con recursos propios y ya estaba construido, pero era una estructura obsoleta que hicimos a nuevo, en una torre de 12 pisos a la que dotamos con los recursos más modernos”, dijo Rodríguez, quien detalló que los 8000 metros cuadrados que había se ampliaron hasta llegar a 17.100 metros cuadrados, aun con las dificultades que hubo durante la pandemia.

El Anchorena Itoiz de Avellaneda está equipado con 84 camas de internación general en habitaciones individuales y otras 10 de aislamiento en Unidad Coronaria, 6 quirófanos centrales de alta complejidad, un centro obstétrico con dos habitaciones de parto y dos salas de operaciones exclusivas, además de un quirófano de hemodinámica con un equipo de angiografía.

UPCN es uno de los dos sindicatos que agrupan a los empleados estatales y es el que mejor diálogo mantiene con el Gobierno. El otro es la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Rodríguez, quien se mantiene al frente de UPCN desde 1990, integra el sector sindical de “los independientes” junto con Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

En los últimos días, el sindicalista reforzó su alineamiento con el gobierno nacional al apoyar la postura del Presidente acerca de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Estamos necesitados de poder hacer frente al endeudamiento pero sin descuidar la realidad interna del país”, señaló en declaraciones radiales.

Además, elogió a Alberto Fernández: “Las veces que nos hemos cruzado con el Presidente, que han sido varias, lo he visto bien, equilibrado, sólido y con entusiasmo para buscar las soluciones concretas en la coyuntura difícil como la que estamos atravesando”, aseguró.

Destacó también el anuncio de una inversión de USD 8.400 millones en el país para la construcción y de una planta de generación de hidrógeno: “Todo lo que sea inversión es importante para la Argentina y me imagino que la presencia en Glasgow fue importante para que el país pueda salir de una crisis que tiene la herencia del anterior gobierno y se agravó con la pandemia».

Luego de la marcha de la CGT del 18 de octubre, de todas formas, Rodríguez advirtió que las consignas de la movilización fueron “Desarrollo producción y trabajo” porque “lo importante es recuperar el empleo lo más rápido posible” y destacó que “se debe desembocar en consensos y en acuerdos (con el Gobierno y los empresarios) para lograr que los objetivos sean prioritarios”.