Fernández viaja a La Rioja acompañado de “Wado” de Pedro y Massa

Tras el anuncio de los nuevos nombres del ministerio, será una cumbre para seguir definiendo la salida a la fractura que se generó en el Frente de Todos luego de la derrota en las elecciones.

Son días críticos para el gobierno nacional y, luego de anunciar los nombres de los nuevos ministros, Alberto Fernández debe seguir definiendo en las próximas horas cuál será la salida a la crisis política que se generó tras la contundente derrota del Frente de Todos en las PASO del último domingo, agravada en los días posteriores a partir de las diferencias que quedaron expuestas en el seno de la coalición, con el Presidente y Cristina Kirchner como principales protagonistas. En este contexto, este sábado viajó a La Rioja para liderar una cumbre con gobernadores peronistas, a quienes les pedirá ayuda y respaldo para afrontar lo que viene.

El jefe de Estado se dirigió desde la Quinta de Olivos hacia el sector militar de Aeroparque unos minutos antes de las 12 del mediodía y desde allí partió hacia la provincia riojana a bordo del Tango 04. Viajó acompañado de Sergio Massa. Con reuniones y contactos, el presidente de la Cámara de Diputados medió esta semana entre los sectores del oficialismo en medio de la tormenta política desatada, con el objetivo de contribuir a la gobernabilidad y a la unidad del FdT.

También se subió al avión presidencial el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien continuará en ese cargo más allá de haber sido el primero en poner su renuncia a disposición del presidente. De la comitiva, además, participan los ministros Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Jaime Perzyck, flamante designado al frente de la cartera de Educación.

El encuentro fue promovido y organizado por los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; San Juan, Sergio Uñac; y La Rioja, Ricardo Quintela, el anfitrión que señaló que la reunión “tiene el carácter de una charla informal y significa un respaldo al Frente de Todos”. También fue impulsado por Juan Manzur, quien finalmente será el nuevo jefe de Gabinete nacional y estará hoy junto a todos ellos.

Además de estos dirigentes, fueron invitados Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero). La mayoría, principalmente todos los gobernadores del Norte Grande, participará de la reunión de manera presencial, mientras que el resto, entre ellos Axel Kicillof, lo hará de forma virtual.

Los gobernadores fueron el primer sostén en el que se recostó Alberto Fernández cuando se desató la crisis política del Gobierno. El miércoles, horas después de que presentaran la renuncia los ministros y funcionarios que responden a Cristina Kirchner, desde el entorno del Presidente comenzaron a buscar apoyos dentro del peronismo, el sindicalismo y los movimientos sociales, y difundieron que un nutrido grupo de jefes provinciales se habían comunicado con Fernández. Muchos de ellos luego hicieron público su apoyo a través de las redes sociales.

Entre otros, quienes lo llamaron fueron Manzur, Quintela, Uñac, Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

Sumado a esto, el jueves hubo dos fotos que generaron suspicacias. Alberto Fernández recibió en Olivos a Uñac y a Manzur. En un primer momento ambos se mostraron reticentes a sumarse ahora al Gabinete. Dijeron que querían quedarse en sus provincias para fortalecer la campaña rumbo a los comicios generales de noviembre y no perder capital político. En ese sentido, pidieron garantías para ingresar al gabinete luego de las elecciones: querían que el ofrecimiento que les hizo ayer Fernández sea refrendado personalmente por los otros dos referentes de la coalición, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Finalmente, en la noche de este viernes, Manzur aceptó el cargo.

El primer cambio en el equipo presidencial se informó hoy con la salida del vocero, Juan Pablo Biondi, uno de los más apuntados por la Vicepresidenta: “Espero que mi alejamiento del cargo contribuya a pacificar, en parte, estos momentos difíciles que nos toca vivir”, expresó el ex funcionario en su carta de renuncia, donde también le respondió a la ex presidenta: “Me ofenden y lamento las malas interpretaciones que hiciera sobre mí la señora Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al considerarla una líder indiscutible del espacio político que representa ella junto con usted. Siempre he sido una pieza de armonía, concordia y tolerancia en mis funciones y profesional en mi relación con los medios de comunicación”.