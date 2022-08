Fernández se reunió con el presidente de Bolivia en Bogotá

En la previa de la asunción de Gustavo Petro, ambos mandatarios celebraron una nueva bilateral que tuvo como temas centrales el desarrollo conjunto de litio, la provisión de gas y el fallecimiento del argentino en Bolivia tras la negativa de la asistencia médica.

A la espera de la asunción de Gustavo Petro como flamante presidente de Colombia, Alberto Fernández mantuvo una nueva bilateral con su par boliviano, Luis Arce en Bogotá. Ambos jefes de Estado trazaron una agenda política conjunta que tuvo como principales claves el desarrollo del litio y la provisión de gas, entre otros temas vinculados a la energía y a la minería.

Durante la reunión, Alberto Fernández agradeció el esfuerzo de los equipos técnicos para concretar un “acuerdo mutuamente beneficioso para la provisión de gas natural boliviano a la Argentina”, trazado el pasado 7 de abril en Buenos Aires, en el marco de la visita de Arce, y resaltó la provisión de los volúmenes requeridos por la Argentina “en un contexto de creciente complejidad”.

En la misma línea, celebró la labor conjunta en materia de litio, y destacó “el desarrollo de proyectos que involucren a toda la cadena de valor del mineral, que otorguen valor agregado a las exportaciones de ambos países y promuevan la capacitación de técnicos y científicos”. Ambos funcionarios elevaron el compromiso a trabajar con Chile en el denominado “Triángulo del litio”.

El encuentro se llevó a cabo durante las últimas horas del pasado sábado, y contó con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Santiago Cafiero y Rogelio Mayta Mayta. Tanto Fernández como Arce asistieron a Bogotá para asistir a la ceremonia que designará a Petro y a su vice, Frencia Márquez, al frente de Colombia y que tendrá lugar hoy a las 17 de hoy (hora de Colombia).

El mandatario informó también sobre la apertura de los pasos fronterizos con Bolivia, a excepción del Paso Internacional de Aguas Blancas-Bermejo y restaló el Convenio Marco cerrado entre YPF Tecnología S.A y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

“Contamos con las capacidades para el desarrollo de tecnologías locales para la utilización de métodos directos de extracción del litio, más sustentables, y lograr un recurso de mayor valor”, sostuvo.

A su parte, el presidente argentino pidió detalles del fallecimiento del motociclista argentino Alejandro Benítez Martínez, quien perdió la vida tras un accidente de tránsito en una ruta del país vecino, sin haber contado con atención médica. Las autoridades bolivianas aseguraron que llevan adelante un proceso de investigación para determinar la responsabilidad y aplicar las sanciones que tengan que imponer por “omisión de socorro”.

La bilateral con Arce se sumó al encuentro con su par de Honduras, Xiomara Castro, con quien coincidió que la CELAC debe ser una “prioridad estratégica” para la integración regional.

Participó también de una reunión con el Grupo de Puebla, que contó con la presencia de los ex presidentes de Brasil, Dilma Rousseff; de Colombia, Ernesto Samper y de Paraguay, Fernando Lugo. Además, asistieron el ex diputado chileno Marco Enríquez-Ominami, la dirigenta ecuatoriana de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira; la senadora de Colombia, María José Pizarro, la ex ministra de Perú, Aída García-Naranjo; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.

#Arce,#Fernández,#Petro,