Fernández: “San Martín miraba el país igual que nosotros”

El Presidente encabezó un acto por el aniversario de la muerte del prócer. Defendió la gestión del Gobierno y anunció que volverán las personalidades a los billetes.

Alberto Fernández encabezó el acto por el aniversario del paso a la inmortalidad de San Martín en el distrito homónimo y realizó, una vez más, un encendido discurso defendiendo la gestión del gobierno nacional y con fuertes críticas al macrismo.

El Presidente hizo un repaso por la vida del prócer argentino y sobre el final comenzó con un paralelismo hipotético de cómo sería San Martín hoy, que luego utilizó como pie para apuntar a Juntos por el Cambio y su paso por la Casa Rosada.

“San Martín miraba el país igual que nosotros, creyendo en la unidad latinoamericana y en el esfuerzo conjunto. Hubiera sido parte de esas vacunadoras que llevan tranquilidad a los argentinos. Habría estado peleando al lado de los más pobres y necesitados como lo estuvo Vicky (Tolosa Paz, precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires) en su pelea contra el hambre, con la tarjeta alimentar, llevando auxilio a quienes la pandemia dejaba sin opciones”, comenzó Fernández.

Y retrucó: “Hubiera estado con nosotros diciéndole a los argentinos ‘seamos libres, no lo manden a Alberto a arreglar cualquier cosa con el Fondo (Monetario Internacional), déjenlo que negocie con dignidad, para que Argentina sea libre’. Seamos libres, lo demás no importa nada. Y estemos unidos porque unidos somos invencibles”.

Alberto Fernández también reiteró su idea de que las figuras vuelvan a los billetes luego de que fueran reemplazados durante el gobierno de Mauricio Macri por animales, algo muy criticado por el kirchnerismo: “San Martín quedate tranquilo que muy pronto va a estar en nuestros billetes. Y a San Martín lo van a acompañar en otros billetes Belgrano, Güemes, Juana Azurduy, hombres y mujeres que dieron todo para que la Argentina viva”.

“Su lucha fue central. Y en todo eso, en tamañas proezas, siempre renunció a todos los honores. Solo fue gobernador de Cuyo porque necesitó serlo para construir el ejercito que lo ayude a cruzar los Andes. Pero llegó a Chile y no quiso a ningún honor. Y renunció explícitamente a los cargos que los peruanos le ofrecieron reconociéndole su condición de libertador”, lo elogió el jefe de Estado.

Otro de los aspectos que destacó el Presidente del prócer y que utilizó para la comparación con el Gobierno fue la unidad: “Cuando San Martín se fue joven con 45 años a Europa y no quiso volver a la guerra que unitarios y federales estaban proponiendo, porque no quería usar su espada para herir a un argentino, también nos dio otra muestra de lo que era posible hacerse en unidad”. Y recordó una carta que San Martín le envió a Estanislao López en la que decía “lo único que importa es que estemos unidos, porque unidos somos invencibles”.

“San Martín es un modelo que deberíamos seguir porque es un ejemplo de lucha de entrega, de dedicación, en la lucha y en la paz. Porque cuando llegó la paz después de la victoria en Perú no quiso disfrutar de ninguna buena posición. Ese espíritu yo lo he visto vigente en este tiempo tan horrible que nos tocó gobernar. Y lo vi con los hombres del Ejército, de las Fuerzas Armadas, cómo se dedicaron en los momentos más difíciles para apoyar a los argentinos para enfrentar a un enemigo invisible que no se combatía a balazos pero contra el que quien ponía la cara tenía el riesgo de sufrir el infortunio del contagio. Mi eterna gratitud hacia ellos por lo que hicieron en esa gesta”, expresó Fernández para introducir su alocución a la coyuntura.

Y prosiguió: “Como mi eterna gratitud a los hombres y mujeres de la salud por todo lo que tuvieron que pasar este tiempo. Allí está Daniel Gollan, nuestro segundo diputado por la Provincia, un extraordinario ministro de salud durante este tiempo. Estuvo peleando para poner de pie un sistema de salud que en otros tiempos abandonaron. En los tiempos en que cambiaban a San Martín por una ballena, en esos mismos años no tenía sentido construir hospitales ni universidades. Y no tenía sentido desarrollar la ciencia y la tecnología”.

“Tenía más sentido que una pequeña y mediana empresa de esas que tantas hay acá se convierta en una importadora antes de seguir produciendo. Tenía mucho más sentido jugar financieramente, apostando a la suba, a la baja del dólar, de las acciones, de los títulos, que darle trabajo a todos ustedes”, completó el mandatario, acompañado de Axel Kicillof.