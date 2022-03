Fernández: “más unidos tenemos que estar”. El presidente Alberto Fernández encabezó ayer un acto por el 24 de Marzo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en memoria de los científicos desaparecidos y llamó a estar “más unidos”.

Lejos de las convocatorias a las diferentes movilizaciones, el Presidente celebró el Día de la Memoria en un Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia, en el barrio de Palermo, acompañado de varios de sus funcionarios más cercanos.

“Las madres y las abuelas tuvieron el coraje que no tuvieron millones de argentinos”

Durante la ceremonia junto a Lita de Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Taty Almeida, el mandatario encabezó un reconocimiento a aquellos miembros del CONICET que fueron cesanteados, exonerados o dados de baja, y debieron exiliarse del país. “Es el Día de la Memoria e irónicamente es también el día en donde más unidos estamos, porque tenemos una sola consigna: verdad y justicia”, y añadió: “No se trata de buscar venganza, se trata de tener memoria. Si no, vamos a repetir las experiencias y la única experiencia que no queremos repetir es aquella maldita que se llevó a los que creyeron en una sociedad más justa, más libre, más igualitaria”.

En paralelo al acto, la agrupación kirchnerista La Cámpora, encabezada por Máximo Kirchner, desplegaba su poder de movilización con una marcha que salía desde la Ex Esma con destino a Plaza de Mayo.