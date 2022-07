Fernández: “Los que me quieren torcer el brazo, sepan que no me lo van a torcer”. El Presidente pronunció un discurso encendido en Casa Rosada, en medio de la incertidumbre financiera: “Le voy a poner el pecho a la inflación, a los que especulan con el dólar y a los que guardan USD 20.000 millones en el campo pese a que el país los necesita”.

En una de las semanas de mayor tensión económica y social desde que asumió la presidencia, Alberto Fernández aseguró este viernes que no le van a “torcer el brazo” y que le va a “poner el pecho” a los problemas que afronta la Argentina, al encabezar el acto de presentación de obras de infraestructura científica y tecnológica desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

Junto ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y 16 gobernadores (algunos estuvieron presentes de forma virtual), el mandatario aseguró que “la Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: el desafío de enfrentar la inflación, de enfrentar a los que especulan con el dólar y el desafío de enfrentar a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita”.

“Sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes”, enfatizó.

El mandatario pronunció un discurso encendido, en medio de la incertidumbre financiera con una devaluación del peso que no se detiene (el dólar libre cotizaba este mediodía a $343) y terror que generó entre dirigentes del oficialismo y también de la oposición las frases que Juan Grabois pronunció para presionar por un subsidio masivo bautizado “Salario Básico y Universal”.