Fernández le pidió la renuncia a Kulfas y lo reemplazará Scioli

Un informe en off atribuido a la cartera de Desarrollo Productivo sobre el gasoducto Néstor Kirchner, fue severamente cuestionado por la vicepresidenta y por el propio presidente que dispuso que Daniel Scioli sea su reemplazante al frente de dicho ministerio.

El actual embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, será el reemplazante del saliente ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Así lo confirmó a Noticias Argentinas la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, a horas de que el presidente Alberto Fernández decidiera pedirle la renuncia al titular de Desarrollo Productivo. Fernández le pidió ayer la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner acusara al funcionario nacional de armar una operación de prensa en su contra. El contrapunto que concluyó con el pedido de renuncia a Matías Kulfas por parte del presidente Alberto Fernández giró en torno a las condiciones para la licitación de la obra del gasoducto, sobre las cuales la empresa Energía Argentina (antes Enarsa) emitió una fuerte desmentida al mensaje de WhatsApp con información en off que se atribuyó a la cartera de Desarrollo Productivo.

La firma, que lleva adelante el gasoducto Néstor Kirchner, rechazó la versión sobre la licitación de la obra que se había difundido entre grupos de periodistas, presuntamente desde el ministerio a cargo de Kulfas.

“Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro del otro comparto el malestar expresado por Cristina Fernández”, dijo el presidente.

La respuesta de Energía Argentina fue compartida en su cuenta de Twitter por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien de ese modo se hizo eco de las críticas de la empresa a los “funcionarios del off que, además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta”.

Minutos después y antes de reclamarle la renuncia a Kulfas, Alberto Fernández había respaldado a la vicepresidenta, también a través de redes sociales.

“Comparto la respuesta dada por Energía Argentina a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner”, había publicado el mandatario.

Los cuestionamientos a la licitación, se centraron en definiciones para la adquisición de caños y válvulas para el gasoducto clave del yacimiento de Vaca Muerta. El cruce había comenzado el viernes con las palabras de la Vicepresidenta en el acto por los 100 años de YPF, donde cuestionó que la empresa Techint importe desde Brasil los laminados de chapa para la obra.

PEDIDO DE SENADORES

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio presentará un Proyecto de Comunicación donde exigirá al Poder Ejecutivo precisiones respecto a las denuncias que originaron que el presidente Alberto Fernández le pidiera la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

“En dicha solicitud, los senadores requerirán precisiones vinculadas a la licitación que dio originó al mensaje en off publicado en los medios de comunicación y difundido por la Vicepresidenta de la Nación (Cristina Kirchner) respecto a presuntas cuestiones vinculadas a hechos de corrupción”, indicaron en un comunicado.

ROSSI QUEDÓ AL FRENTE DE LA AFI

El presidente Alberto Fernández oficializó al exministro de Defensa Agustín Rossi como nuevo titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en reemplazo de Cristina Caamaño.

“Concluida la intervención, la AFI volverá a funcionar regularmente. Agustín Rossi estará a cargo del organismo y requeriremos el acuerdo del Senado de la Nación”, sostuvo el mandatario a través de las redes sociales.