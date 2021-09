Fernández lanzó la campaña para noviembre con una arenga y una promesa

El jefe de Estado aseguró que tomó nota del mensaje de las urnas en un acto en el Conurbano en el que estuvo rodeado por funcionarios de su riñón.



El presidente Alberto Fernández lanzó una fuerte arenga dirigida a la militancia y aquellos argentinos que lo votaron en 2019 pero en las PASO eligieron otras alternativas. “En noviembre no interrumpamos la marcha que empezamos, sabemos que tenemos cosas que corregir, lo que no hicimos lo haremos y los errores que cometimos no los volveremos a cometer”, prometió, eufórico, en Almirante Brown.

El dato político del acto estuvo a su alrededor. Por primera vez en muchas semanas, el Presidente se mostró exclusivamente con funcionarios de su riñón, entre ellos el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Desarrollo, Matías Kulfas. El gobernador bonaerense, que suele acompañarlo a este tipo de eventos, estuvo ausente.

Hubo una excepción: en las sillas dispuestas frente al escenario principal se encontraba la intendenta Mayra Mendoza, de origen Camporista. Su partido integra al igual que Almirante Brown la tercera sección electoral y también tiene el desafío de dar vuelta la elección en noviembre.

En la recta final de su discurso, el Presidente enfatizó: “En noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que empezamos. Nosotros sabemos que tenemos cosas por corregir: lo que hicimos mal, lo corregiremos, lo que no hicimos, lo haremos. Los errores cometidos, no los volveremos a cometer. Pero por favor no condenemos al país a un retroceso”.

A modo de arenga, Fernández le habló a los militantes de cara a las elecciones generales de fin de año: “Que ningún militante baje los brazos, con la convicción de siempre. Vamos a golpearle la puerta el vecino que no fue a votar y explicarles lo que está en juego, que está´en juego el futuro. No el futuro de este Gobierno, es el futuro de ellos. Lo que está en juego es que la argentina se ponga de pie, que el trabajo vuelva. Está en juego que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí. Eso es lo que está en juego”.

“Nosotros estamos muy preocupados para que después de todo el dolor que la pandemia causó, la Argentina se levante y recupere orgullosa y una vez más camina la senda de tranquilidad y normalidad. No para unos pocos, sino para todos”, comentó a lo largo de su discurso en Almirante Brown.

“Cuando el capitalismo fue más importante, el capitalismo fracasó. Lo que necesita el país en verdad es de emprendedores que arriesgan y den trabajo y no necesita de especuladores financieros, que encuentran en una inversión corta lo que a otros les cuesta muchos años de esfuerzo y sacrificio trabajando. Nosotros, entre la producción y los especuladores, estamos y vamos con los que producen”, explicó a propósito del escenario económico.

En este sentido, agregó: “Entre el mundo financiero y el mundo de la industria, apostamos al mundo de la industria y queremos que el mundo financiero ayude al mundo de la industria. Por eso las tasas bajaron desde que llegamos hasta el día de hoy y por eso las pymes tienen como financiarse, cosa que antes no podían porque tenían que pagar tasas superiores al 90%”.