Fernández: “Hay que animarse al diálogo”

El presidente Alberto Fernández reiteró su convocatoria al diálogo con la oposición tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, y llamó a la reflexión de los sectores políticos.



Lo hizo de forma disipada, sin nombrar a ninguna fuerza, pero enfatizando en la necesidad de acerca posiciones con quienes “no piensan lo mismo”.

El mensaje lo dio desde la fábrica Ford de Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, donde junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario general del SMATA, Ricardo Pignanelli, anunció la promulgación de la Ley de Promoción de la Industria Automotriz.

“Vivimos un cimbronazo como sociedad con lo que pasó a Cristina, y eso debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de trabajar juntos. Le costó demasiado a la democracia para que a esta altura de los acontecimientos no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo”, afirmó el mandatario.

“Cuando nosotros deponemos intereses mezquinos y nos obligamos a trabajar juntos. Nos puede ir muy bien”.

“Un diálogo se genera con todos, no con los que pensamos lo mismo. Porque si excluyo a alguien estoy imponiendo un monólogo”, afirmó al tiempo que propuso “animarse” a dialogar, y se plegó al pedido de diálogo que encabeza el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.