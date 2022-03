Fernández: “Hay diablos que hacen subir los precios y yo necesito que bajen”

El Presidente se refirió a la escalada inflacionaria de los últimos meses. Adelantó que se aplicarán sanciones pero que también se buscará reconstruir un diálogo “quebrado” con el sector de alimentos.

Alberto Fernández volvió a referirse a la “guerra contra la inflación” y apuntó contra los supuestos formadores de precios que encarecen los alimentos en la Argentina.

“Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. No quiero quedar bien con dios y con el diablo. Hay diablos que hacen subir los precios y yo necesito que bajen. Hay que hacer entrar en razón a los diablos.”, dijo el Presidente en una entrevista con la TV Pública durante la noche del domingo. Y agregó: “Y sino ampliaremos las herramientas que tenemos. La ley de Abastecimiento es uno de los medios que tenemos”.

En ese sentido, adelantó que el secretario de Comercio, Roberto Feletti seguirá anunciando medidas de contención y baja de precios. Aunque enfatizó que hay que “reconstruir un diálogo quebrado” con el sector de alimentos.

Luego, Fernández habló puntualmente del campo y de la suba de las retenciones. “Tienen que entender que esos dos puntos que hemos subido es para compensar el precio del trigo interno. Esto no le cambia la vida al campo. Hay parte de la dirigencia del campo que ha tomado una posición política. No están actuando como representantes del campo sino que actúan a partir de demanda de sectores políticos partidarios”.

Qué pasará con el abastecimiento del gas en invierno

Ante las advertencias de desabastecimiento de gas durante el invierno, Alberto Fernández negó que fuera a haber faltantes. “No va a haber faltantes, estuvimos trabajando con Martín (Guzmán, ministro de Economía) y vamos a hacer todo lo necesario para que no falte gas”, dijo.

Sobre el recorte de los subsidios, que es parte del plan para bajar el déficit, el mandatario aseguró: “Sí queremos terminar con lo más ineficiente de los subsidios que es el subsidio a los ricos. Por eso el decil más alto dejará de percibir subsidios”.

El acuerdo con el FMI

Al respecto del acuerdo que la Argentina alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernández volvió a asegurar que el país “se sacó la soga del cuello”. Además, descartó la posibilidad de haber negociado un mejor acuerdo: “Es una ficción decir que se podría haber negociado de otra manera con el Fondo. Tuvimos un acuerdo con el Fondo que la ortodoxia del Fondo no quería aceptar”.

“Cuando dicen que fui blando, no hubo nada blando”, dijo el Presidente, pero aclaró que en esa negociación “tenía que haber, de parte del FMI, un reconocimiento de que hicieron algo que estaba mal”.

También insistió en que el acuerdo no implica “ningún ajuste” y reconoció que “fue una pelea muy dura, fue un acuerdo inusual”.

“Estoy seguro de que nadie quería el default en el Frente de Todos”, dijo el Presidente, y agregó que los argentinos lo votaron “para que decida y el tema está terminado”, aunque “algunos crean legítimamente que se podría haber hecho un mejor acuerdo”.

“No hice nada heroico, hice lo que tenía que hacer como negociador. A mí me votaron para gobernar”, dijo.

La interna en el Frente de Todos

Tras confirmar que todos los miembros del gabinete económico están confirmados en sus puestos y no va a haber cambios próximos, el Presidente se refirió a las elecciones 2023. “No me preocupan las PASO, es algo saludable; siempre que la gente se exprese es bueno y si es en una PASO mejor”, dijo al respecto.

“No voy a hacer absolutamente nada para que el Frente se quiebre”, afirmó Alberto Fernández y dijo que no quiere “hablar más” de su distanciamiento con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“No he hablado con Cristina. Si hablo mucho con Cristina, Cristina me impone cosas; si no hablo mucho con Cristina, no hablo. Es algo que nosotros debemos resolver. Podemos tener diferencias, pero nadie quiere romper, hay una clara vocación de que esto no se rompa. Lo que veo es una tarea de quebrarnos, de hacernos romper”, aseveró.

Añadió además que las discusiones sobre las internas en el Frente de Todos “son debates que se ponen más en los medios que en la gente, que está preocupada por la inflación y los problemas económicos”.

Aerolíneas Argentinas

En sus últimas intervenciones públicas, el expresidente Mauricio Macri adelantó que de regresar al gobierno reprivatizaría Aerolíneas Argentinas porque “cuesta más cara que la reina de Inglaterra”, dijo.

Al respecto, Alberto Fernández aseguró que durante su gestión va “a hacer todo lo posible por el crecimiento de Aerolíneas Argentinas”, debido a que “las líneas privadas van a los lugares turísticos rentables, pero no a otros puntos” del país.

Aerolíneas “nos cuesta, habrá que mejorar su eficiencia”, dijo, al tiempo que recordó que empresas como “Alitalia, Lufthansa, cayeron por la pandemia”.