Fernández: “El mensaje que recibimos en las PASO lo hemos oído”

El Presidente encabezó la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Por primera vez desde el inicio de la pandemia, convocó a la militancia a acompañarlo.



El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el Gobierno escuchó “el mensaje” que ha recibido en las PASO y dijo que, a la semana del resultado electoral, no cerró el Ministerio de Trabajo sino que promovió “un acuerdo unánime entre trabajadores y empresarios para el aumento del salario mínimo vital y móvil”.

“Eso es para que los salarios crezcan le ganen a la inflación”, dijo al encabezar la inauguración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), junto a funcionarios del Gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y el intendente de ese municipio bonaerense, Mario Ishii. Alberto Fernández recordó hoy que “en 2019 otros perdieron las primarias y al día siguiente cerraron el Ministerio de Salud, de Trabajo, y de Ciencia y Técnica”.

“No saben la alegría que tengo de venir a inaugurar esta universidad y que venga a mantener en pie la educación pública”, dijo el Presidente.

El de hoy fue el primer acto luego de la jura de los nuevos ministros que conforman el gabinete, y para eso el Presidente eligió José C. Paz, distrito que se encuentra en el tercer cordón del conurbano bonaerense y donde el Frente de Todos obtuvo mayor porcentaje de diferencia de votos ante Juntos en las últimas elecciones PASO.

Por otra parte, el mandatario nacional expresó que “Estamos terminando un tiempo aciago que a todos nos ha dolido”.

“Podremos ir poco a poco recuperando la cotidianeidad. Ahora nos acusan de libertinos los mismos que nos acusaban de encerradores, pero no importa, yo he venido con Cristina (Kirchner) en 2019, con un deber y yo ese deber lo voy a cumplir. En el medio, cuando empecé a cumplir el deber que me comprometí ante ustedes la pandemia nos arrasó, como a todo el mundo. Enfrentamos la pandemia y ahora que estamos saliendo de la pandemia tengan la más absoluta confianza que vamos a poner de pie a la Argentina”, subrayó el jefe de Estado.