Fernández “desprecia” al FMI, pero defendió el acuerdo. El presidente dijo que el entendimiento con el organismo “tardó dos años porque ustedes me preocuparon más que los acreedores”.

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que “nadie está feliz” con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aunque negó que implique “un fuerte condicionamiento” a la política económica del Gobierno, al tiempo que reconoció que “desprecia” al organismo multilateral de crédito.

El jefe de Estado señaló que pese a haber sido crítico de la gestión de Cristina Kirchner, “nunca” le criticó “su política de no endeudamiento”.

“De Cristina, miren que he sido crítico, pero nunca le critiqué su política de no endeudamiento”, dijo.

En este sentido, Fernández aclaró que “siempre” le elogió “que haya desendeudado” y que haya dejado “una de las deudas más bajas, del 18% del PBI”.

“El día que habíamos acumulado reservas con Néstor Kirchner le pagamos al Fondo y le dijo que se fuera, que no queríamos verlo más”, evocó.

En tanto, el mandatario desestimó las críticas de La Cámpora al acuerdo por el supuesto ajuste fiscal que traería aparejado, y al respecto afirmó que trabajó “dos años para que eso no pase”.

“Ahora que tenemos que enfrentar este acuerdo con el Fondo del que nadie está feliz, algunos creen que esto para nosotros es un fuerte condicionamiento que nos va a frenar en estos deseos colectivos. Quiero que sepan que negocié dos años para que eso no pase”, explicó.

También arremetió contra el ex presidente Mauricio Macri, de quien recordó que se había ufanado de tener la capacidad de arreglar con el FMI “en cinco minutos” de haber sido reelecto en 2019.

“Si hubiera seguido el consejo del que me decía ‘esto se arregla en cinco minutos’ nada de esto podría estar diciéndoles.

Les estoy diciendo que la infraestructura va a seguir creciendo, que la educación no va a caer, que los jubilados seguirán en pie y que nadie va a doblegar nuestro deseo de seguir creciendo. Lo puedo hacer porque discutí durante dos años con ese mismo FMI que yo desprecio tanto como todos”, comentó Fernández, en respuesta a las críticas de un sector del kirchnerismo a los resultados de las negociaciones con el FMI.