Fernández culpó a los empresarios por las remarcaciones de precios

El Presidente cuestionó al supermercadista Federico Braun, quién afirmó que “remarca los precios” todos los días. En la misma línea, la vicepresidenta Cristina Fernández también se refirió a los dichos del dueño de La Anónima.

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que “la inflación autoconstruida no es otra cosa más que la remarcación de precios”, al responder los dichos del presidente de La Anónima Federico Braun, quien dijo remarcan precios “todos los días”.

“Si querían verle la cara a la remarcación de precios, la tuvieron esta mañana en la AEA”, enfatizó Fernández en declaraciones en Casa Rosada.

El jefe de Estado se refirió a las declaraciones que Braun realizó esta mañana durante una jornada de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en la que dijo que su empresa remarca precios todos los días. “Tenemos que trabajar con responsabilidad y no me parece responsable que se le pregunte a un empresario de esa magnitud qué solución tiene para la inflación y su respuesta sea remarcar precios”, disparó.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió también los dichos de Federico Braun, dueño de los supermercados La Anónima, durante su disertación en la conferencia por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), donde el empresario -en tono jocoso- dijo que esa compañía “remarca los precios todos los días”.

“Sinceramente…Recién, en la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA), el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días”, publicó la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter, junto al video de ese tramo de la exposición de Braun.