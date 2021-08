Fernández: “En un mes la mitad de la población argentina estará vacunada con dos dosis”

Lo expresó el mandatario nacional en su visita a San Juan.

El presidente Alberto Fernández, en conferencia, sostuvo que “venimos a San Juan para revisar en qué lugar estamos después de transitar los dos años más difíciles que les ha tocado vivir al país y la humanidad”.

“A cada uno de los que estamos en este lugar, cada muerte nos duele, en la disyuntiva entre la salud y la economía, el Gobierno decidió por la vida. Un mal resultado económico se puede revertir, en cambio una muerte no. Trabajamos para que la economía se resienta lo menos posible y por dicha razón asistimos a todas las provincias, sin distinción de colores partidarios”, expresó el mandatario nacional y recordó la Tarjeta Alimentar, el IFE y los créditos, entre otros apoyos del Gobierno.

El Presidente dijo que empezamos el Gobierno “con muchas ganas, pero debido a la pandemia tuvimos que reestructurar la política del Gobierno, política en que la mayoría de las provincias nos acompañaron”.

“Nada en este tiempo fue fácil, pero desde que llegamos al Gobierno entregamos 20 mil viviendas en todo el país”, recalcó y expresó que “nos alegro mucho ver en San Juan como se levantan las viviendas para solucionar el problema de toda la gente que se vio afectada por el terremoto”, sostuvo.

“Pese a todas las dificultades que tuvimos, vamos por buen camino”, recalcó el Presidente.

Alberto dijo que “confió que en un mes más vamos a tener la mitad de la población argentina vacunada con dos dosis”.

“Cuando la inmunidad haya llegado como consecuencia de la vacunación responsable entonces sí el horizonte nos va a mostrar esa puerta de salida y ahí tenemos que repasar todo lo que nos pasó y cómo debimos enfrentar esto con el país que nos dejaron los que gobernaron los últimos 4 años”, expresó.

“Antes de pagarle al Fondo, tengo que pagar un montón de deuda social en la Argentina”, resaltó y añadió: “Cuando busquen con lupa en qué nos equivocamos no van a encontrar cuentas en Islas Caimán, no van a ver que mis amigos se benefician con obra pública, no lo van a encontrar porque no lo hacemos”.

Con relación al proyecto minero Josemaría, el Presidente dijo: “Amo La Rioja y amo la Constitución. La Constitución es muy clara y los recursos naturales son de las provincias. El tema de la minería es hacerlo con responsabilidad política y social como se hace en San Juan”.

“Tengamos en cuenta todo lo que hemos vivido. Aprendamos de los aciertos y errores cometidos. No repitamos errores y estemos más unidos que nunca”, destacó Alberto Fernández.

Anteriormente el presidente Alberto Fernández y el gobernador Sergio Uñac recorrieron la industria textil Vesuvio Sacifel-Empresa: Lacoste, que se encuentra en Pocito, en el marco de la visita que realiza el mandatario nacional a nuestra provincia.

En dicha empresa trabajan más de 500 empleados, con algunos de ellos el Presidente pudo conversar sobre las tareas específicas que desempeñan dentro de la empresa.

Luego, Fernández y Uñac recorrieron la obra en construcción de los barrios Sierras de Marquesado e Ingeniero Céspedes, en Rivadavia, en donde se levantan 700 viviendas.