Fernández: “Con la vicepresidenta sabemos bien lo que cada uno piensa”. Luego de las fuertes turbulencias políticas del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández destacó hoy que con la vicepresidenta Cristina Kirchner saben “lo que cada uno piensa” y “los roles” que tienen que “cumplir”.



“Con la vicepresidenta sabemos bien lo que cada uno piensa, sabemos bien los roles que tenemos que cumplir y los dos tenemos la responsabilidad institucional que tenemos que tener. En eso nunca tuve ningún temor ni ninguna duda”, resaltó Fernández en declaraciones a los medios acreditados en Casa de Gobierno.

Durante un brindis con periodistas realizado en la Casa Rosada, el jefe de Estado se volvió a referir a la salida del ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas: “No me gustó lo que hizo”.

“No me gustan los off. No me gustan las cosas dichas por secreto, cuando un funcionario habla, tiene que hablar públicamente. No me gustó lo que hizo Matías, por eso tomé la decisión que tomé”, puntualizó.