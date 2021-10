Fernández ante la CTA Autónoma prometió controlar la inflación

El presidente Alberto Fernández se reunió hoy con representantes de la CTA Autónoma, a quienes prometió «medidas concretas para los sectores más postergados», entre las que se incluyen defender «la estabilidad de los precios» y «controlar la inflación».



Durante el encuentro, que se realizó por más de dos horas en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, el jefe de Estado se comprometió a «defender con políticas activas la estabilidad de los precios para controlar la inflación».

En declaraciones a NA, el secretario adjunto de la CTA Autónoma Hugo «Cachorro» Godoy indicó que durante el encuentro dialogaron con el Presidente acerca de medidas «más firmes y decididas» por parte del Ejecutivo nacional para controlar los precios de alimentos.

«Se habló de la dureza y el egoísmo de estos sectores y que requiere posiciones más firmes y decididas. Nos comentó el Presidente que en ese sentido había conversado hoy con (el secretario de Comercio Interior Roberto) Feletti».

Además, Godoy precisó: «Hay algunos sectores que son muy egoístas, que no hacen ningún aporte solidario. El tema se disparó cuando nosotros planteamos que todos los años se tiene que extender todos los años el impuesto a las grandes fortunas».

Consultado sobre la posición del jefe de Estado ante el pedido de extender el impuesto a las grandes fortunas, Godoy indicó: «Lo tomó, pero no dio ninguna respuesta».

Según indicó Presidencia en un comunicado, el Presidente relató que «sólo una minoría de empresas bloqueó el acuerdo de precios», y defendió la resolución dictada porque «incluye una amplia canasta de bienes de consumo masivo».

«Nos encaminamos a poner de pie a la Argentina sin perder de vista todo lo que hicimos para contener la situación social durante la pandemia, un trabajo coordinado entre el Estado y las organizaciones sociales», enfatizó Fernández. .

Además, Fernández y los representantes de la central de trabajadores dialogaron acerca del régimen del monotributo para las economías populares y los créditos no bancarios. .

En declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada, Godoy puntualizó que hablaron sobre «tres medidas en concreto para los sectores mas postergados».

Según precisó el sindicalistas, entre las medidas se encuentran «el monotributo social, los préstamos para cooperativas que hoy no tienen acceso al mercado de financiamiento y la necesidad de un convenio colectivo de trabajo y de una paritaria nacional para los trabajadores de la salud».

«Se comprometió a tomar el tema de los trabajares de salud, porque entiende que son de los más sufridos y de los que requieren una mejora y una respuesta a nivel salarial y de equiparación de las condiciones laborales en todo el país», agregó.

Por otra parte, afirmó que le plantearon al jefe de Estado la necesidad de que existan «medidas que fortalezcan el mercado interno», a lo que Fernández «coincidió con esa mirada».

«El Presidente reafirmó la idea de que no va a haber negociación de la deuda con el FMI afectando los intereses del pueblo argentino», subrayó.

Respecto de las paritarias, Godoy destacó: «Le dijimos y reiteró su compromiso de que las paritarias se tienen que mantener abiertas para garantizar el objetivo de que se esté por encima de la inflación».

«Él ve con optimismo la reactivación económica, nosotros creemos que hay que fortalecer la reactivación porque todavía no llega a la mayoría del pueblo argentino. El Presidente coincidió en esta mirada y en que hay que tomar más medidas para lograr ese impacto sobre el conjunto de la población», concluyó.

Por parte de la CTA Autónoma asistieron al encuentro el secretario General, Ricardo Peidro; el secretario Adjunto, Hugo Godoy; la secretaria Adjunta, Claudia Baigorria; la secretaria Administrativa, Alejandra Angriman; el secretario Gremial, Daniel Jorajuria Kahrs; el secretario de Interior, Jorge Yabkowski; y la secretaria de Comunicación y Difusión, María Ana Mandakovic.

También participaron el secretario de Contabilidad y Finanzas, Jorge Castro; la secretaria de Relación con los Pueblos Originarios, Miriam Liempe; el primer vocal titular, Silverio Gómez; el secretario General por Buenos Aires, Oscar de Isasi; el secretario General por CABA, Pablo Spataro; el secretario General Adjunto por CABA, Marcelo Cappiello; el coordinador Nacional de la Fenat, Omar Giuliani; y la presidenta de Fesporsa, Fernanda Boriotti.