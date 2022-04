Fernández analiza cambios en el Gabinete. En medio de la crisis interna que atraviesa el Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández analiza cómo “ordenar y acelerar la gestión” del Gobierno, lo que podría implicar un reacomodamiento en el Gabinete nacional.



“Alberto (Fernández) está analizando cómo ordenar y acelerar la gestión. En caso de que tome la decisión de hacer cambios en el equipo, no van a ser por una cuestión de quienes no estén alineados”, resaltaron a Noticias Argentinas fuentes oficiales.

En ese punto, explicaron que el jefe de Estado considera “sumamente necesario dinamizar la gestión y eso incluye hacer cambios en aquellos lugares en los que está viendo que las cosas funcionan”.

Según supo NA, el Presidente deslizó a una persona de su circulo de confianza la intención de realizar cambios “en un Ministerio que no funciona”, el cual está bajo la conducción de un hombre, y descartó la posibilidad de que los ministros Martín Guzmán (Economía) y Eduardo de Pedro (Interior) sean removidos de sus cargos.

“Wado y Guzmán están firmes en sus puestos. Alberto está muy conforme con la gestión de los dos. Hoy no hay chances de que les pida que se vayan”, resumieron.

Además, afirmaron que ambos ministros “forman parte de la lista de la lista de los intocables”, pese a que con De Pedro estuvo varios meses distanciado luego de la derrota electoral del Ejecutivo en las PASO realizadas en septiembre de 2021, que produjo una crisis interna y luego cambios en el Gabinete.

Pese al bajo perfil que mantiene el gobernador de Tucumán en uso de licencia y actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien se mantiene lejos de los medios de comunicación y centraliza su capital político en su estrecha relación con los mandatarios provinciales, en la Casa de Gobierno afirman que es otro de los integrantes de Ejecutivo que se encuentra firme en su cargo.

“El Presidente está muy conforme con el desempeño de Manzur, viene haciendo un gran trabajo desde que asumió”, señalaron a Noticias Argentinas desde el entorno cercano al jefe de Estado.

Los próximos días serán claves para el rumbo del Ejecutivo, por lo que el equipo de Fernández buscará centrar su energía en la gestión y en hablar menos de la interna con el kirchnerismo, algo que había sido recomendado por el ex ministro de Defensa Agustín Rossi.

“Es un cuadro político importantísimo. Está muy cerca del Presidente, habla mucho con él”, resaltó NA una fuente con acceso directo al despacho presidencial, que además indicó que la opinión de Rossi es “tomada muy en cuenta” por el mandatario.

El ex ministro de Defensa fue ganando espacio dentro de la mesa chica del albertismo, posicionándose como una de las personas que integran el selecto grupo de dirigentes a los que el Presidente consulta a diario.

Lo cierto es que Alberto Fernández utilizará los días que restan de la Semana Santa para analizar la forma más conveniente de oxigenar al Gobierno, mientras permanece en la Quinta de Olivos junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, y su hijo recién nacido, Francisco.