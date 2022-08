Fernández acusó a Casal de tener una “doble vara”

El presidente Alberto Fernández le contestó al procurador interino y afirmó que “el Estado de Derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial”.

El jefe de Estado lanzó cuestionamientos sobre el jefe de los fiscales por su “doble vara” en distintos casos, al responder la nota de queja que Casal le envió esta semana tras sus dichos sobre Diego Luciani.

“En su nota, el Señor Procurador Adjunto considera que constituyen una ´perturbación´ al ejercicio de las funciones de un fiscal, las expresiones que he realizado en una entrevista brindada al canal Todo Noticias, donde hice referencia a la existencia de una ´persecución judicial y mediática´ contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Debo señalar que dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso”, explicó el Presidente.

En su nota, continuó: “No obstante, es oportuno señalar que el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática. En efecto, solo hace falta observar con detenimiento lo que ha sucedido en el hermano país de Brasil, donde el dirigente político Inácio Lula Da Silva fue condenado y encarcelado injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones presidenciales. Ahora hemos tomado cabal conocimiento de que aquel proceso penal, tal como concluyó el Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue en verdad una persecución judicial, mediática y política que tuvo como finalidad impedir que Lula fuera candidato a presidente y condujera los destinos del país por el voto popular”.

“A la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos, que a las normas vigentes”.

“El Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial, quienes también están sometidos al escrutinio público en una sociedad democrática, y cualquier ciudadano o ciudadana, incluido el presidente de la Nación, puede dar la voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional de respetar el debido proceso y de la imparcialidad necesaria para actuar”.

Además, apuntó contra Casal y señaló: “Obsérvese que el Sr.

Procurador expresa su preocupación por una supuesta injerencia por parte del Presidente de la Nación en un proceso penal, pero no lo ha preocupado, ni ha visto injerencia alguna cuando el ex Presidente Mauricio Macri, estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la casa Rosada y, mientras transcurría el juicio en el que este terminó condenado, publicó en su cuenta oficial de Twitter que “lo acompañamos y que confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”.

“Tampoco llamó la atención del Sr. Procurador que el ex Presidente Mauricio Macri, también en ejercicio de sus funciones presidenciales, directamente instruyera a su Ministro de Justicia”, expresó el presidente, en algunos párrafos de la misiva.

El Gobierno restringió viajes y misiones oficiales

El Gobierno restringió los traslados por misiones oficiales y a eventos internacionales para “contribuir a una mayor racionalización del gasto público” y los funcionarios sólo podrán viajar a jornadas que no cuenten con la posibilidad de participar de manera virtual.

La medida fue adoptada a través de la Decisión Administrativa 836/2022, publicada este viernes en el Boletín Oficial.De esta forma, sólo se podrán autorizar “los traslados por misiones oficiales o comisiones de servicio al exterior, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a eventos internacionales reconocidos e impostergables para los intereses del Estado nacional cuya organización no contemple la posibilidad de participar adecuadamente mediante una plataforma de reunión virtual o software de videoconferencia”.

CRISTINA SUMO APOYO ESPAÑOL

Cristina Fernández de Kirchner se reunió con el dirigente español Pablo Iglesias este viernes en el Senado. La vicepresidenta recibió apoyo de varios líderes progresistas del mundo señalan que la señalan como víctima del ‘lawfare’.