Feministas no quieren a Centurión en San Lorenzo. Desde la agrupación del club mostraron su descontento a través de un comunicado. El jugador, ex Boca y Racing, llegará a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra.

La agrupación San Lorenzo Feminista advirtió hoy que la contratación del mediocampista Ricardo Centurión, acordada este viernes por la dirigencia del club, representa “un retroceso” en el objetivo de construir una institución “libre de violencia”.

“Le decimos a los dirigentes que el discurso de la deconstrucción se acompaña con hechos y decisiones políticas todo los días”, alertó un comunicado publicado tras la noticia de la llegada del exfutbolista de Racing Club, Boca Juniors y Vélez Sarsfield.

“Estamos cansadas de que la justicia no acompañe a las mujeres y de ver cómo el mundo del fútbol apaña, tapa y justifica las acciones de futbolistas violentos que con su poder siempre salen impunes”, expresa el escrito.

Centurión, de 28 años, fue denunciado en 2017 por su expareja Melisa Tozzi en la Comisaría de la Mujer en Quilmes por agresiones y amenazas.

La primera agresión fue el 7 de octubre de 2016, a los pocos meses de iniciarse el vínculo. Tozzi y Centurión vivían en Puerto Madero, luego de que ella dejara la casa que alquilaba en Quilmes. Según relató Melisa en un programa de televisión en aquel entonces, las sospechas de infidelidad la llevaron a ingresar a la cuenta de Instagran de Centurión en su propio celular.

Al descubrir que hablaba con otra mujer, Melisa dijo: “Se lo dije. Y se puso loco. Agarró el teléfono y me lo tiró por la ventana. Hubo una discusión, y fue el primer golpe. Me dejó los dos ojos verdes. Perdí el conocimiento”. Al día siguiente el futbolista fue a entrenar con el plantel xeneize. La dejó encerrada con llave en el departamento. “Cuando volvió, me pidió perdón”.

En tanto, San Lorenzo Feminista aconsejó: “Que San Lorenzo demuestre que no tolera a una persona que fue violenta con una mujer podría ser un ejemplo que abona a la construcción ética de la formación de nuestrxs deportistas como de las personas que habitan nuestro club”.