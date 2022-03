Femicidios y violaciones, las mayores preocupaciones de las sanjuaninas

Miles de mujeres marcharon por las calles céntricas de la ciudad Capital de SJ. Representando a todos los sectores: político, social, educativo, sindical y de trabajadoras intentaron visibilizar la realidad en la que están inmersas.

Seguro no estuvieron todas, pero sí la mayoría. Las mujeres sanjuaninas salieron a las calles a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se congregaron en la Plaza 25 de Mayo y marcharon hacia la Legislatura. Eran tantas, que mientras la cabeza de la columna transitaba por General Acha y Mitre, los últimos de la peregrinación recién empezaban a caminar por calle Mendoza y Rivadavia.

Desfilaron con banderas, pancartas, altavoces, megáfonos, pitos, redoblantes y entre cánticos y leyendas de diversa índole se hicieron ver y escuchar.

En medio de tantas expresiones, tal vez entre lo más reclamado se resuma en tres testimonios.

El de la Decana de la Facultad de Filosofía de la UNSJ, la coordinadora del Área de Género de Sidunsj (Sindicato de Trabajadores docentes de la UNSJ) y la secretaria de Género de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos).

Ésta última, Mónica Lencina, expresaba: “Más que lucha, lo de hoy es dolor y angustia, porque se consiguieron cosas, pero falta mucho más aún. Falta la perspectiva de género, la ESI en las escuelas, la aplicación de la Ley Micaela. Salimos a la calle a pedir que se implementen las leyes que ya tenemos y las que faltan”, expresó al tiempo que remarcó que lo más drástico que tiene que enfrentar hoy la mujer son “los femicidios y las violaciones”.

A su turno, Myriam Arrabal (Filosofía) aseguró: ”Anhelo para todas las mujeres plena participación y el desarrollo íntegro de todas y cada una. Lo que está faltando es desarmar esterotipos que todavía están en la sociedad, en las prácticas cotidianas y de esa manera garantizar igual trato y derechos”.

Mientras que Martina Victoria (Sidunsj) afirmó: “La brecha de desigualdad de género sigue siendo enorme. Es necesario visibilizar por las que ya no estan. Todavía hoy tenemos que estar explicando y aclarando porque hay desigualdad e inequidad y estar visibilizando la importancia de que nos maten, degraden y nos dejen en el último lugar en todo”.

Entre las pancartas y carteles destacaron leyendas como: “Feliz va a ser el día que no falte ninguna”, “Marcho porque estoy viva y no se hasta cuando”, “La prostitución no es trabajo, es violencia. Una mujer debe ser dos cosas: libre y de ella misma”.

Otras como: “Somos el grito de las que ya no están”, “Nos queremos vivas, libres y sin miedo” o “Consumir porno es normalizar la violencia sexual” entre otras tantas.

Por otro lado hubo reclamos como: “No al acuerdo con el FMI, la deuda es con nosotras” o “Presupuesto para las leyes vigentes”.

La conclusión es clara. “Se avanzó, pero queda mucho por hacer”.