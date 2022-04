“Feliz cumple al cielo”: el mensaje del papá de Robertito Arias

Se trata del chico de 17 años que murió el miércoles en un choque cuando iba a trabajar. Había empezado a ayudar a su papá en la construcción para hacerse un asadito por su cumple.

Roberto Eduardo Arias falleció en un trágico accidente de Santa Lucía este martes cuando iba con su padre a trabajar. Ese día quería ganarse unos pesos porque hoy cumpliría 18 años. El taxista que se vio involucrado en el hecho fue liberado este viernes, y el padre de la víctima usó su cuenta de Facebook para escribir un desgarrador mensaje a su hijo:

Este viernes se realizó la audiencia de formalización por el caso de la tragedia en Santa Lucía. En este contexto, el fiscal de la causa, Francisco Micheltorena, entendió que le cabe imputar el delito de homicidio culposo al taxista que chocó y mató al adolescente Roberto Arias, que tenía 17 años y hoy cumpliría 18.

«Tanto las pruebas como lo he hecho que se distribuyen nos hacen entender que la conducción, en esta eventualidad, fue inapropiada por la excesiva velocidad y que lo investimento fue de atrás. Sin perjuicio de que se va a producir investigación a los efectos de determinar la exacta mecánica del accidente», expresó en rueda de prensa el fiscal de la causa.

En este contexto, empezó la investigación de la causa. Como el delito es de una pena baja en cantidad de años y como el hombre no tiene antecedente, no se le dio prisión domiciliaria y el taxista afronta el juicio en libertad, pero con el compromiso de no entorpece la investigación.

El foco del trabajo investigativo girará en torno a determinar la velocidad del taxi a la hora de chocar al joven.

El juez de la causa, le dio 6 meses a Micheltorena para concluir la investigación. El taxista fue imputado por homicidio culposo.

La tragedia

El fallecido es Roberto Arias Páez, le decían Robertito y este viernes iba a cumplir los 18 años. Por eso, le había pedido a su padre que lo deje ir a ayudarle en su trabajo como albañil. El chico quería pagarse un asado para sus amigos y familiares con motivo de sus 18 años.

Según consignaron fuentes policiales, con su papá iban en bicicletas cuando fue la tragedia, en la intersección de calle Quintana y San Lorenzo. El padre milagrosamente, pudo esquivar al taxi, mientras que su hijo fue impactado de lleno y murió en el acto.

Roberto, según trascendió, ayudaba a su papá en la albañilería y, además, estudiaba en una escuela nocturna.