Federico Pinedo: “El Presidente se retiró del ejercicio de la presidencia”

El referente del PRO dialogó con NA y se refirió a la polémica que se generó entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y Elisa Carrió. También destacó los atributos de la ex ministra de Seguridad en vistas a las elecciones presidenciales del 2023.

La transición presidencial de diciembre del 2015 quedará en la historia por la negativa de Cristina Kirchner de entregarle los atributos a Mauricio Macri, pero también porque dejó a Federico Pinedo como Presidente provisional del Senado de la Nación en ejercicio del poder ejecutivo por 12 horas. Pinedo cuenta con una vasta trayectoria política dentro de la Unión del Centro Democrático (UCEDE) y el Partido Demócrata.

En el 2005 fue parte de la fundación de Propuesta Republicana (PRO), espacio que aun integra. En la actualidad, el expresidente de la Cámara alta durante el Gobierno de Macri acompaña a Patricia Bullrich en su carrera presidencial para las elecciones generales de 2023.

Sobre la exministra de Seguridad aseguró que reúne las características que “coinciden con la necesidad del momento”, que para Pinedo son: “convicción, coraje y decisión”. Además, sobre el cruce entre la Presidenta del PRO y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que su mirada fue “crítica de lo que pasó”, y agregó: “Uno tiene una sola energía y la tenés que aplicar a lo importante de lo que querés transformar”.

¿Por qué Sergio Massa podría torcer el rumbo de la catástrofe?

Lo dije en el sentido que lo pueda hacer; no dije que tuviera la esperanza que lo haga. Massa o cualquiera podría generar una solución de la crisis Argentina si tuviera la convicción, el coraje y el equipo para hacerlo. No tiene todo eso. Tengo serias dudas que esto termine de una manera virtuosa, que sería con un plan de estabilización y crecimiento, pero no veo que se pueda.

¿Por qué?

Hay que hacer un cambio de régimen muy importante y creer en la capacidad de los argentinos de trabajar en libertad; hay que creer más en las reglas y la arbitrariedad de los funcionarios. Además hay que buscar que la Argentina sea solvente en el largo plazo. Hay que construir confianza de una moneda, bajar impuestos y hacer que la gente que trabaja en la informalidad pueda pasar la formalidad con un sistema laboral nuevo. Todas estas cosas juntas, que están en nuestro plan de estabilización y crecimiento, no se va a dar casi ninguna.

¿Ninguna del primer paquete de medidas que dio el nuevo ministro?

Ninguna, no. Alguna se dará, pero no ese conjunto de cosas que deberían pasar para que se frene la inflación y el país empiece a crecer.

Pero el mercado parece haber encontrado paz, al menos por estos días…

Sí, el Estado salió de una situación de pánico y quedó una situación de pesimismo marcado. Hay que transformar eso en mayor previsibilidad. Lo que se llama marcado es gente que compra y vende bonos, títulos o acciones. Para que la gente haga eso se requiere previsibilidad. No sé este Gobierno cómo hará para generarla, pero algunas señales fueron positivas. El tema que van a dejar de regalar la energía.

¿En qué posición quedó el presidente Alberto Fernández?

El Presidente se retiró del ejercicio de la presidencia, lamentablemente. La Argentina es un país presidencialista; las instituciones son las reglas que tiene la sociedad para funcionar y una de esas reglas es que el Presidente es importante porque marca el rumbo. Eso genera certezas y se puede cooperar. Si el Presidente se retira, que es lo que pasó, nadie sabe para dónde vamos.

¿Massa es la bala de plata del Gobierno?

No, cualquier Gobierno puede tomar las medidas para salir de una crisis. En el caso inflacionario, las salidas son muy conocidas: plan real de Brasil, plan de desinflación de Israel, plan austral de Alfonsín, y el plan de convertibilidad de Cavallo. Es conocido lo que hay que hacer.

¿Produce algún efecto el nuevo esquema de poder del oficialismo en JxC?

Juntos por el Cambio, en cada turno electoral, sacó más del 40% de los votos, por lo menos una vez. Es la fuerza alternativa que tienen los argentinos cuando quieren cambiar de rumbo. No nos cambia eso.

Ejemplificó con varios planes de estabilización de la moneda, ¿Desde el sector de Patricia Bullrich, a cuál se acercan más?

El principio del plan israelí, el brasilero y el austral son similares. Ese es el camino. Antes de irme del Senado dejé un proyecto de cambio de monedas para construir algo creíble y estable. Tenía un precio vinculado al de las principales monedas de los países que comercializa Argentina. Hay que evaluar la posibilidad de tener una moneda regional con Brasil y Uruguay

¿Cómo sería?

Como el Euro. Los países deberían coordinar políticas económicas.

¿Es posible con el Mercosur actual?

Habría que reformular el Mercosur, hacer uno de verdad. El que está es medio falso, más verbal que real. Tenemos que usarlo como una plataforma de integración y de apertura al mundo, y no lo hicimos.

Cambiemos se formateó como un espacio opositor que le pusiera fin al kirchnerismo. ¿En qué estado se encuentra ese eje?

En 2015, Cambiemos sí fue una construcción para derrotar al kirchnerismo de partidos que se conocían y que venían trabajando mucho tiempo en la Cámara de Diputados, pero desde miradas diferentes de la Argentina. El resultado de eso fue el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, Juntos es una fuerza mucho más cohesionada. En este momento estamos trabajando de forma coordinada con fundaciones radicales, la Coalición Cívica y del Peronismo Republicano con planes compartidos en su mayoría.

Con este conflicto entre la CC y el resto de JxC corrió la lupa que tenía encima el oficialismo…

Sí. Mi mirada es crítica de lo que pasó porque uno tiene una sola energía y la tenés que aplicar a lo importante de lo que querés transformar. En este caso, generar una expectativa de un buen gobierno y de salida de la crisis para la mayoría de los argentinos que tenemos que representar. Las discusiones internas son un mal lugar para poner la energía.

No es la primera vez que Elisa Carrió apunta contra dirigentes de JxC, ¿Qué particularidad tuvo esta?

Ella tiene su mirada propia, lo cual es lógico. Tampoco hay que personalizar la discusión política. Me parece que hay que ser duro con los temas y suaves con las personas, no hay que agredir como parte de la política. Hay que focalizar en el tema central que plantea Carrió, que es la hipótesis de que la salida de la Argentina venga de la mano de un acuerdo entre Juntos por el Cambio y Sergio Massa. Yo estoy totalmente de acuerdo que Massa es parte del problema, y no de la solución. Él tiene una mirada de capitalismo de amigos que no es nuestra mirada.

¿JxC tiene la musculatura suficiente para encarar un proceso electoral sin alguno de los socios?

Es más importante la gente que vota, que las organizaciones políticas. Hay una mayoría de los argentinos que necesita una fuerza que le garantice que gane la elección para hacer un cambio relevante en la Argentina. Quien lo haga tendrá el apoyo mayoritario. JxC no perderá a ninguno de sus socios porque todos están firmes en la idea que la unidad es la base de la acción. No existe esa hipótesis.

¿Qué características debería tener el próximo presidente de la Argentina?

Patricia Bullrich tiene características que coinciden con la necesidad del momento, que son: convicción, coraje y decisión. Esas son las condiciones porque considero que no tenemos mucho tiempo y estamos pasando por un muy mal momento en la sociedad. Eso requiere una respuesta rápida y contundente.

Un escenario de tercio le abriría a Maurico Macri la oportunidad para competir, ¿Cómo lo ven?

El expresidente Macri, si quiere ser candidato, tiene una posibilidad. Lo veo totalmente dedicado a tres temas: la unidad de JxC, ganar la elección y hacer el cambio profundo que se necesita. Y también está dedicado a los candidatos de su partido como Patria y Horacio.

En declaraciones periodísticas dijo: “Patricia tiene convicción; Horacio está más inclinado a hacer acuerdos con el sistema”.

Es lo que dice él, que hace falta un acuerdo del 70% del sistema político. Nosotros no creemos eso.

Entonces, ustedes coinciden en parte con la crítica de Carrió

Sí, en eso coincidimos. El 70% incluye a muchos de los que están en el Gobierno porque nadie tiene ahora del apoyo popular. Nosotros no pensamos que -especialmente- Massa sea una parte de la solución, sino parte del problema.

¿No hay una contradicción? En el sentido que la exministra de Seguridad entre las personas que defendió está Rodríguez Larreta

Patricia defendió a dirigentes que hicieron un trabajo importante para nuestro sector político. No cree que haya que agredirlos.

Carrió dijo en 2014 que Macri era su límite, ¿Cuáles serían sus límites?

Nos tocó gobernar en extrema minoría. En 2015, cuando presidí el Senado, éramos 15 senadores sobre 72. Ahí aprendes que se pueda hacer lo mejor para el país. No hay que poner límites; el límite es lo mejor que puedas. En mi experiencia, con quien no podés dialogar, es con quien tiene intereses diferentes a los tuyos o mala fe. Dentro de los que son republicanos y democráticas, casi que no hay límites. Hay diferentes visiones, pero legítimas.

¿Qué le aportaría Javier Milei a JxC?

Seguramente un poco de conflicto porque hay algunos que no lo quieren dentro de JxC. Creo que Milei represente un sector importante de la Argentina y representa algunas ideas muy valiosas. En la gente trabajando con reglas; en la libertad de iniciativa; en la potencialidad de la gente interactuando en libertad y bajo la Ley; la estabilización económica; todo eso lo compartimos. Sus ideas sobre los órganos, los bebés y todas esas cosas no compartimos.

Más allá de los posibles aportes de Milei, ¿Tiene lugar en JxC?

Milei tiene que hacer su carrera política, tiene que representar a una cantidad de gente. Una vez que lo haga, supongo que lo que aportaría sería diálogo para hacer todas estas cosas que mencioné y apoyo parlamentario. No veo que él esté buscando participar de nuestra primaria. Me parece que Milei quiere tener su propio camino.

¿Qué tipo de interna debería tener JxC?

Tienen que competir dos cosas: hay que ganar y hacer un buen gobierno. Entonces, tiene que competir quien busque representar a la coalición. Yo no creo que en la competencia entre partidos. Hay que buscar fórmulas que tengan potencia para ganar la elección. A partir de ahí, cada uno hará lo que le parezca. Tampoco se pueden dividir las cosas hasta el infinito porque dañaría la potencia de un gobierno que llegue y transforme.

¿Una interna en la UCR y una en el PRO?

Unos contra otros sería malo. Me parece que hay que hacer una campaña lo mismo que uno haría en el gobierno, que es compartir miradas, objetivos y acciones. Eso requiere tener una visión más amplia que uno mismo.

¿Es viable? Cada uno está haciendo su campaña

Si, completamente, pero después van a confluir -calculo yo- en menos propuestas electorales potentes. Es lo que yo pienso, pero puedo equivocarme, y hay una interna de muchos. Lo mejor que sea una interna de pocos y representativos del conjunto

