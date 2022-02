Fátima Garro cumple su sueño

La joven integrará el Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe” para lo cual viajará y se instalará en Buenos Aires.

Para Fátima Garro no hay obstáculos.

La joven cantante no vidente logró su objetivo e integrará el Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe”, que depende del ministerio de Cultura de la Nación.

“Por la pandemia y razones previas habían muchas vacantes. Llamaron a un concurso nacional para que los interesados se presenten en diferentes audiciones para cubrir esos cargos”, contó a Zonda Diario.

“Yo me presenté y quedé seleccionada”, agregó.

“Es un contrato de 6 meses posiblemente renovable a un año, pero puede ocurrir que vuelvan a llamar a concurso y pueda quedar en planta permanente”, relató la joven.

Fátima ya se había presentado anteriormente a un concurso de esta naturaleza pero en aquella ocasión el resultado no fue el mismo. “Concurse en el 2018 para un cargo estable y no entré”, recordó.

Pero esta vez tuvo revancha y ya está preparando su posible viaje para sumarse a los nuevos integrantes del coro.

Aunque todavía no hay fecha oficial de presentación de los ganadores para comenzar con las actividades.

“Todavía no me cae la ficha sobre esto”, añadió con felicidad. Por ahora, mientras se define el calendario de actividades que tendrá en Buenos Aires, sigue con su rutina y sus proyectos.

“Tengo una invitación para actuar en La Rioja”, comentó.

Y además “pienso seguir estudiando la carrera de Educación Musical en Buenos Aires”.