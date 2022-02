Familiares piden justicia por Catalina. A cinco meses del fallecimiento de la nena por presunta mala praxis, ayer repartieron folletería en la peatonal para concientizar.

Hace cinco meses, Catalina Valdez Sosa tuvo el peor final. La pequeña de 4 años sufrió un accidente de tránsito junto a sus padres y luego de ser asistida en el hospital Rawson fue dada de alta. Sin embargo, a las pocas horas falleció en su casa y sus padres denunciaron por presunta mala praxis a los profesionales médicos que la atendieron.

Eduardo Valdéz, padre de Catalina, junto a familiares y amigos repartieron folletería ayer al mediodía en la peatonal para que la gente siga conociendo el caso. “Todavía no tenemos novedades en la causa porque recién están volviendo a trabajar después de la feria judicial”, señaló.

A la vez, agregó que “en San Juan es imposible conseguir un médico que quiera darte una mano porque se tapan y se cubren unos a otros y siempre te dicen que por ética no pueden declarar porque no les parece bien”.

“Después se llenan la boca diciendo que ellos defienden la vida de los pacientes y que quieren que todo cambie pero cuando tienen la posibilidad de hacer algo no lo hacen, vamos a seguir luchando hasta que se haga justicia”, declaró Eduardo Valdéz.