Falleció Liliana Caldini, actriz y exesposa de Cacho Fontana. Estuvo más de una década casada con Cacho Fontana, con quien tuvo 2 hijas, y hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

Liliana Caldini, quien saltó a la fama gracias a su participación delante de la cámara en los comerciales de los cigarrillos Chesterfield y el largometraje El extraño de pelo largo, falleció en la noche del domingo. Tenía 70 años y hasta el momento, se desconoce cuál fue la causa de su muerte.

Era madre de Ludmila y Antonella, gemelas que nacieron fruto de su amor con el conductor de televisión Cacho Fontana. Dejó de lado su carrera artística y se dedicó a trabajar como productora de su enamorado. Junto al locutor estuvo en pareja poco más de una década y luego de separarse, mantuvieron un buen vínculo por el bienestar de sus hijas.

“La verdad es que pasaron muchísimos años desde que nos separamos, pero fuimos y somos buenos amigos. Tal vez si no hubiéramos tenido a las chicas, el contacto se habría cortado, pero al tener dos hijas juntos, siempre nos mantuvimos comunicados. Y después con los dos nietos ni te digo”, contó Caldini el año pasado a La Nación.

Era abuela de Lucas y Joaquín. “Ellos son lo mejor que me pasó en mi vida. Son mis edecanes y mis motores. Cuando decaigo, están mis nietos. Están en mi mente y en mi corazón. Soy súper compañera de los dos”, señaló a la revista Hola! meses atrás.

Vivió en el exterior unos años y, por problemas de salud, regresó a Buenos Aires. “Estuve muy complicada por un cáncer, y me ayudó mi actitud. Cuando estoy mal, tengo que salir sola. Porque si no, es como que me debilito, me quita fuerza. No es que sea autosuficiente, sino que eso es lo que necesito para mantenerme fuerte, para no aflojar. Porque si aflojo, me convierto en una cataplasma para los demás”, confesó.

En la última entrevista que brindó, reconoció: “Me da miedo morirme sufriendo. Ojo, tampoco me gustaría vivir muchos años. Me gustaría vivir mientras me pueda valer por mí misma”.