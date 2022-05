Facundo Arana tomó una decisión luego de la denuncia de Gaetani. El actor atraviesa horas complicadas y contaron que pasó de la angustia a tomar cartas en el asunto.

Los focos se posicionan sobre su figura, todo el mundo ausculta sus movimientos y maximiza la lupa para descubrir más detalles de sus comportamientos. Facundo Arana camina por un periodo complejo, a partir de la denuncia de Romina Gaetani sobre su persona.

La actriz saltó al espectro público a exponer su percepción de actitudes del actor mientras compartían elenco de Noche y Día, la tira de PolKa que se emitió en eltrece durante el 2015. La famosa aseguró que fue víctima de violencia verbal de parte de Arana.

Todo explotó por los aires. Ya nada volverá a ser igual para Facundo, más allá que logre armar una defensa y un esclarecimiento de los hechos. Romina perjuró que vivenció situaciones violentas, como golpes de puño en la mesa y frases muy hirientes como “puta y falopera”.

Además aparecieron otros testimonios, como el de Maju Lozano, que también contó delante de los micrófonos que durante ese año recibió un tratamiento misógino del actor, en el marco de una visita a radio La 100, incluso graficó la misma concepción: “Si fueses hombres te cagar.. a trompradas”.

El marido de María Susini optó por un perfil bajo, evitó las cámaras, no salió a los medios a exponer su verdad. Así como decidió contratar a Fernando Burlando para edificar una defensa en el plano legal, por lo que ya comunicó que analizan qué pasos dar en los tribunales.

Yanina Latorre volvió a tomar un rol fundamental en un escándalo mediático, dado que Arana la llamó, le contó todo lo que experimentó con Gaetani e incluso le envió capturas de varios chatas que mantuvo con Romina.

Lo cierto es que la panelista describió cómo se encuentra anímicamente Facundo y soltó: “Él estaba muy angustiado. Me habló todo el tiempo de que tenía un buen vínculo y que la adoraba. Se dio cuenta que lo del viernes no estaba armado, que fluyó. Pero no se anima a hablar”.

El lunes, Yanina charló otra vez con el actor y así aportó una actualización de su semblante:“Él esta bastante mejor hoy. Se repuso y lo buscó a Burlando. Yo estoy hablando (con el actor) porque María Susini y su entorno consideran que tiene que hacer declaraciones públicas más que ir a un abogado. Se le juntaron muchas cosas”.

En lo relacionado con la activación de maniobras judiciales, Latorre narró: “Creo que se van a juntar esta noche con Burlando. Por ahora es seguro que inicie acciones contra Gaetani y Lozano. No entiende él por qué (de las declaraciones”.