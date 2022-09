Fabricio, el hijo de Gilda, se lanza como cantante. En el choque fallecieron también su hermana Mariel y su abuela, además de tres músicos y el chofer del micro. A sus 34, es papá de dos nenas y el miércoles, al cumplirse un nuevo aniversario de la partida de la artista, realizará un homenaje muy especial.

“No podía creer que de mi cuerpo saliera un bebito, es algo mágico, algo especial. Me aboqué a ellos y son elásticos con mi trabajo, me dan libertades, somos compinches, amigos y nos llevamos bien. Mariel tiene 11 y es una señorita, le va bien en la escuela, le gusta leer, andar en bici, es coqueta. Fabricio tiene ocho y es un dolor de cabeza con la escuela, atorrante y comprador, quiero ser rígida pero no puedo porque me compra como él solo puede y es compinche porque le encanta la música, le encanta venir conmigo a los ensayos y creo que tiene una beta artística muy marcada”. Así hablaba Gilda, Míriam Alejandra Bianchi, o simplemente “mamá”, sobre sus hijos, meses antes de morir el 7 de septiembre de 1996 luego de que el micro que la llevaba de gira chocara. En el incidente fallecieron también su hija y su madre.

Fabricio estaba en el micro y fue uno de los sobrevivientes. De muy chico tuvo que aprender lo a convivir con el dolor y la ausencia tras perder a las tres mujeres más importantes de su vida, su mamá, hermana y abuela. Se quedó al cuidado de su papá, Raúl. En su camino, el legado musical que su mamá le dejó fue una luz. A 26 años de la partida de la cantante que se convirtió en leyenda, él se lanza a la música y su prime tema “Crují”, que presentará el miércoles coincidentemente con el aniversario de la ídola, será un homenaje a ella.

“Muchas gracias siempre por el amor y las buenas energías, abrazo enorme, se vienen cosas hermosas”, dijo en sus redes al anunciar su nuevo tema. Muchas cosas pasaron desde las fotos de él de niño abrazando feliz a su mamá hasta hoy, pero en su forma de hablar se refleja el mismo amor y pasión que la cantante tropical tenía por la música.

En sus redes, donde promocionó el adelanto de su tema sin mencionar a su mamá, y hasta incluso cambió su nombre por uno artístico, Soy Chio, tiene muy pocos posteos, solo cinco, de los cuales dos se los dedicó a ella. “Yo ya entendí que el tiempo no existe. Que es una construcción humana para medir, de alguna manera, el paso por la vida. ¿Qué es la vida? ¿Es sólo lo que podemos ver, con nuestro finito ojo mundano? En vueltas al sol, hoy serían tus 60. Te abrazo cada día, me abrazas cada día. Brindamos y celebramos este hermoso presente Ma. Miento si te digo que no te extraño, que no me encantaría abrazarte con un cuerpo tanto más grande que el que dejaste acá. Que no me gustaría que las nenas soplen las velitas a upa tuyo. Que no me gustaría mirarte así, cómplice como en la foto. Pero yo sé que estás. Tus señales son precisas. Gracias por nacer, y por ser mi mamá. Feliz eterna vida. Te amo siempre”, escribió el año pasado.

Fabricio está en pareja con Brenda, con quien es papá de dos nenas, Delfina de nueve y Lucía de cuatro años. Puericultora y especialista en crianza, en sus redes sociales donde trata temas relacionados con su trabajo, casi no comparte fotos con él pero siempre lo apoya. Hace unos días anunció que se venían cosas muy lindas que aún no podía contar y el fin de semana junto con una foto del músico tocando la guitarra con una de sus hijas escribió: “La historia de superación y resiliencia que construyó siendo apenas un niño es de las lecciones más importantes que la vida me puso en frente”.