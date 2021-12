En el 2018, Fabiola Yáñez acudió a “Intrusos” (América TV), para sumarse al grupo de actrices que, en su momento, manifestaron haber vivido momentos incómodos de acoso mientras trabajaban con Fabián Gianola.

Un año antes de convertirse en Primera Dama, Yáñez contó la manera en la que Fabián Gianola había abusado de su confianza, cuando se unió al elenco de la obra “Entretelones”.

Fue la denuncia de Mercedes Funes lo que la animó a hablar sobre su experiencia con el actor: “Me di cuenta de que yo misma estaba haciendo mal, en no decir que me había sentido incómoda trabajando con él”.

Ahora, Fabiola Yañez habló de Fabián Gianola en un programa de televisión.

Además, la Primera Dama afirmó que no volvería a compartir un trabajo con Gianola a raíz de lo vivido: “Intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento. No volvería a trabajar con él“.

Yáñez no pudo asegurar que alguien más del elenco pudo percibir lo que sucedía, pero consideró que era muy probable que sí: “Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho. No sé si mis compañeros lo percibieron porque no lo hablé con nadie, pero creo que alguien se habrá dado cuenta”.