Fabiana Cantilo: “Fui amante de Andrés Calamaro”

La cantante contó en Los Mammones que vivió una fogosa historia con El Salmón.

Este miércoles 1 de septiembre, Fabiana Cantilo sorprendió en pleno aire de Los Mammones (América) al contar detalles de su affaire oculto con Andrés Calamaro.

En charla con Jey Mammon, la cantante contó: “Yo salía con todos músicos de rock, ¿con quién no salí?”, dijo. “¿Le saldría de garante a Andrés Calamaro?”, indagó el conductor. Entonces Fabiana Cantilo respondió: “¡Qué pregunta rara y me gustó! Ni en pedo, primero. Hace años que no me llama… ¡Llamá, Andrés”, lanzó sorprendiendo a Jey. Y añadió: “Yo fui novia… Fui amante de Andrés.

“Éramos muy chiquitos y yo gustaba de él. Él mucho de mí, no…¡el pelotud*! Yo era más gordita, tenía el pelo cortadito como vos”, destacó la intérprete, compositora de rock y pop y actriz, de 62 años de edad. “Y me acuerdo, que lo pisábamos a su hermano Javier cuando salíamos a la noche, porque Andrés me sacaba, no me dejaba quedarme a dormir”, agregó Fabiana, recordando aquella época.

Jey, ante la declaración de la solista, advirtió: “Creo que Andrés te va a llamar pronto”, dijo, haciendo referencia a la poca gracia que le haría al Salmon escuchar su antigua historia de amor. Fue entonces que la exintegrante de Los Twist, imitando la voz de Calamaro, sentenció: “Yo creo, Fabi, que es muy lindo todo… que está muy bien. Soy igual a Bob Dylan… ¡Lo maté!”, cerró con humor.

Cabe recordar que Cantilo había revelado su historia amorosa con Calamaro en diálogo con Juan Juan Etchegoyen en (Mitre Live).

Tras tres años de convivencia, la modelo Micaela Breque y el prestigioso pianidtas Jasmer Rhodes se casaron. Desbordantes de felicidad, la pareja compartió en sus redes sociales la gran noticia.

“Unida a ti, amor mío, a nuestra aventura. Hoy no es el fin de nada, sino el comienzo de todo”, escribió Micaela Breque en un posteo en su cuenta de Instagram junto a fotos de su unión con con James Rhodes. Y explicó: “Tras posponer la boda al año que viene por circunstancias que tienen que ver con los tiempos en los que vivimos… hoy celebramos nuestro matrimonio, porque simplemente no podíamos esperar. El año que viene será LA fiesta”, reveló.

Totalmente enamorada, la actriz y modelo de 32 años que convive en España con el reconocido músico de 46, expresó: “Me ha casado con el hombre al que le podría escribir una lista interminable de cualidades maravillosas, pero vamos… que me he casado con la persona con el corazón más grande que he conocido en mi vida y de quien estoy absolutamente enamorada”, afirmó. “Agradecida es poco”, cerró su publicación Breque.

Rhodes, por su parte, compartió otra serie de fotos del gran día y puso: “Unas fotos del Best. Day. Ever. Gracias por todos sus mensajes tan bonito”. El casamiento llega un año después de haber anunciado su compromiso