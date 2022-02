Fabián Gianola se quedó sin abogadas

El actor se enfrenta a un nuevo problema en relación a su defensa.

Fabián Gianola se encuentra en el peor momento de su proceso judicial, ya que después de muchas polémicas causadas en televisión abierta, sus dos abogadas Stella Maria Tomizzi y Evelyn Andriozzi han decidido bajarse de la defensa.

Pampa Mónaco fue el encargado de develar en “Nosotros a la Mañana” (El Trece) las renuncias de las letradas y en su cuenta de Twitter dejó ver el documento con el que Tomizzi presentó su renuncia al patrocinio letrado y junto a ellas manifestó: “Fabián Gianola se quedó sin una de sus abogadas. La Dra. Stella Maria Tomizzi presentó su renuncia a la defensa del actor”. “Me dice que es por cuestiones netamente personales y no en relación a su cliente, ella estableció una relación muy cercana con Gianola, a quien dice que estima, pero dice que discrepa con el otro defensor”.

Por otro lado, Mónaco leyó textualmente el mensaje que le envió la abogada Tomizzi, donde daba detalles sobre su renuncia: “Principalmente porque no se cumplió con el pacto cuotalitis (honorario) y además por cuestiones personales en relación al nuevo abogado, no a mi cliente. Es ultramachista y discrepamos completamente en todo, no soporto esa discriminación a la mujer y es más fuerte que yo”.

Asimismo, en otro tuit expuso que Evelyn Andriozzi había seguido los pasos de Stella Maria Tomizzi: “La otra letrada que no estaba matriculada para litigar en CABA, también se aparta. De esta manera, el único abogado a cargo de la defensa es el Dr. Adrian Tenca”. Esto sucede después de que el abogado Alejandro Cipolla asegurara en el mismo programa que, como representante de la denunciante Fernanda Meneses, pediría la desvinculación de Andriozzi de la defensa de Fabián Gianola por irregularidades. Andriozzi se comunicó con Mónaco para ratificar la información de Tomizzi.

Fabián Gianola se comunicó con sus abogadas para pedirles que no abandonen el equipo de defensa, pero todo parece indicar que esto no podrá lograrse.