F-1: Alonso a un paso de arrebatarle un récord a Michael Schumacher

El piloto español se convertirá hoy en el corredor más longevo de la F1 de la historia en el GP de Azerbaiyán.

Todos las miradas del Gran Premio de Azerbaiyán apuntan a la disputa del liderazgo entre Max Verstappen y Charles Leclerc, sin embargo,hoy el piloto español Fernando Alonso le arrebatará un récord al mítico Michael Schumager y se llevará algo de la atención de la gran carrera.

Alonso, bicampeón de Fórmula 1, se transformará una vez comenzada la carrera en el piloto más veterano de la historia de la categoría, y de esta forma le quitará un récord que parecía inigualable y ostenta el ex piloto alemán.

El español superará así a Schumager por un día. Su debut en el Olimpo del automovilismo fue el 4 de marzo de 2001, 21 años y tres meses. en el Gran Premio de Australia, como piloto de la extinguida escudería Minardi.

Ante este hecho histórico, Alonso aseguró que no piensa en el retiro: “creo que me verán por aquí al menos dos o tres años más. No voy a manejar por siempre, pero todavía tengo mucho para ofrecer. En este momento estoy disfrutando mucho de la F1”.

Por su parte, el español quedó cerca de otro histórico récord de la F1: ser el piloto con mayor cantidad de carreras disputadas y el mismo podría lograrlo en este 2022.

Actualmente, el dueño de ese título es el finlandés Kimi Raikkonen, quien corrió en 350 Grandes Premios antes de retirarse en 2021. El asturiano, por su parte, acumula 343 carreras, por lo que podrá igualar al expiloto de Ferrari en el Gran Premio de Bélgica y superarlo en el Gran Premio de Holanda, el 4 de septiembre.