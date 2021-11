Expo Queer: una feria para disfrutar la diversidad

Se trata de un espacio de 26 stands en el Centro Cultural Conte Grand. Se realiza de 18 a 23 con el objetivo de visibilizar y comercializar productos diversos y potenciar económicamente a emprendedores LGBT.

Expo Queer es una feria de 26 stands enfocada en la diversidad, organizada por el Centro Cultural Conte Grand junto a otras organizaciones. Desde el jueves (hoy también se realizará) de 18 a 23, tiene el objetivo de visibilizar y comercializar productos diversos y potenciar económicamente a emprendedores LGBT.



En la feria que se realiza en el marco de la V Semana de la Diversidad, hay emprendedores para todos los gustos, actividades como la kermés, baile, música en vivo y opciones gastronómicas.

También hay una carpa donde quienes lo deseen, pueden tramitar el cambio de DNI por elección de género sin demasiados trámites.

Los protagonistas de la Expo coinciden en que la idea es integrarse al campo laboral y explican el concepto Queer.



“Lo Queer describe una identidad de género y sexual diferente a lo hétero. El Queer incluye también a las personas bisexuales, por eso la idea es englobar a todas las personas”, cuenta Luciano, uno de los expositores.

“No es algo simplemente gay, lo Queer se usa mucho en el movimiento artístico, todo lo que está por fuera de la norma de lo hegemónico. Estamos muy contentos con la primer noche que ha sido muy satisfactoria”, agrega Lucas Murciano, un joven que hace un tiempo se dedica a las moda sin género y tenía la fantasía de hacer una feria que trabaje diversidad de cuerpos, talles e indumentaria.



“Este año fue la primera vez que me lo propusieron. Empezamos a convocar gente y lo importante es que los proyectos no solamente son dirigidos por personas diversas sino que estén pensadas “para” y tienen contenido, no solamente por querer vender. Queríamos accesorios, decoración, no solamente moda y ropa. La idea es que no se pierda la idea del punto de partida que es darle lugar a la diversidad”, destaca Lucas.

“Ya sean cuerpos, orientaciones, como te identifiques, queremos lograr que la ropa no tenga género. El hecho que seas hombres y uses una falda o si sos una mujer y querés usar un remerón o lo que fuera, no deja de ser ropa. No tienen etiquetas que digan mujer u hombre, quién define eso. Visibilizar y hacer entender a la gente que podés usar cualquier tipo de ropa”, suma Jessie Díaz.



Por su parte, Luciano comenta que la idea de exponer surgió en un taller sobre creación y diseño de stickers en el CCCG. “Tuve muchos alumnos que aprendieron sobre cómo digitalizarlos. Una de las consignas era hacer algo que comunique y tenga un mensaje sobre identidad de género. Por ejemplo el respeto a los pronombres, diversidad sexual y acá estamos”.

Desfile de moda diversa

En un “break” de la feria, hoy a las 21 habrá un desfile de moda diversa del que participarán modelas y modelos de todos los talles y diversidad de todo tipo en los jardines del Conte Grand. “Queremos romper con el típico desfile hegemónico de modelos y mostrar la moda real teniendo en cuenta a la persona que lo va a usar”, explica Lucas. A disfrutarlo.

LA FUEGAH BALLROOM LE SUMÓ MÚSICA A LA NOCHE

Anoche también tuvo lugar la Fuegah Ballroom: “una propuesta que venimos tabajando hace mucho tiempo”, cuenta Matías de la Cruz, uno de los organizadores.

“Las ballroom forman parte de la escena artística LGBT y trans desde la década del 70, consisten en generar espacios de baile y competencia”.

Se trata de una competencia de tres categorías: Runway (pasarela) donde quien mejor lo da todo cuanto a performance, vestuario, cara, pasa al siguiente nivel hasta llegar a la batalla final y llevarse uno de los trofeos de la Fuegah Ballroom.

Después, la batalla del Lipsync (generar canciones y cantarlas), donde lo importante es tener un buen show y quien gana, pasa a la siguiente fase.

Luego sigue Vogue Fem (baile) con muchos participantes que generan esa batalla con una casa de Vogue Mendoza con la ayuda de Nachi Mercado de la “Casa Bestia” de la Ciuudad Autónoma de Buenos Aires y San Juan con Mica Grimaldi y los jurados: Shantal, Egan Queen y JuanMa (de San Juan) Faiora y Nikki 007 (de Mendoza).