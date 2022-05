Expectativa sindical por anuncio de Fernández sobre Ganancias

Acerca de

Varios gremios sanjuaninos sumaron su voz a los reclamos nacionales pidiendo cambios en el Impuesto a las Ganancias antes de que impacte en el aguinaldo.

Anoche se conoció que el presidente Alberto Fernández anunciaría hoy cambios en el minino a partir del mes de junio, dando de esta forma la venia a los sindicatos para que no impacte en la primera cuota del sueldo anual complementario.

Además de este pedido, los gremios locales insisten en eliminar este impuesto.

“Este impuesto no debería existir. No se puede poner un impuesto al salario, se puede ganar más o menos pero no deja de ser un salario”, dijo el secretario general de UTA, Héctor Maldonado.

Actualmente los trabajadores cuyo salario supere los $225.936,97 están alcanzados por Ganancias



“Pedimos la actualización urgente porque caemos siempre en la misma situación en estos dos meses se han hecho paritarias y conseguimos readecuar el salario para no perder el poder adquisitivo pero conseguir eso y no actualizar ganancias termina licuando el aumento. Debe modificarse en forma urgente y eliminarlo del aguinaldo”, añadió.

“Es un impuesto injusto y confiscatorio. Pero más allá de eso la actualización debería ser constante por el impacto de la inflación sobre los salarios. Los trabajadores no debemos ser castigados con esto”, agregó Iván Malla, titular de AOMA en SJ.

Por su parte Esteban Vergalito del gremio universitario SIDUNSJ indicó que “las modificaciones son factibles. La diferencia en la recaudación pública debería ser cubierta vía imputación progresiva de impuestos a los sectores más pudientes de la economía nacional”.