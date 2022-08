Eventos deportivos y culturales, como impactan en la economía de SJ

Competencias deportivas de alto nivel como la presentación de Los Pumas y Las Panteras, a lo que se suma el Encuentro Nacional de Coros, ocupan toda la semana generando un gran derrame económico.

Escribe: Omar Andrada

Los turistas que llegan a la provincia por eventos deportivos y de reuniónes gastan entre tres y cuatro veces más que el de ocio y el 40% de las personas regresan con familiares y amigos para recrearse, reza un balance realizado el año pasado por el gobierno provincial.

La organización del Prepanamericano de Voley con Las Panteras, Colombia y Perú, Los Pumas enfrentando a Australia en el Champioship de Rugby, forman parte de esa programación a lo que se suma el Festival Nacional de Coros que se extenderá hasta el domingo, y copan la semana.

No se trata de una cuestión casual. Es una apuesta de SJ para la reactivación económica de la provincia a través de éstos acontecimientos.

Para ello se conformó un bureau de eventos y convenciones que coordina y programa para que no existan superposiciones de fechas y haya un mayor aprovechamiento por parte de todos los sectores económicos como la gastronomía, alojamientos, recreación, atracciones comercio, agencias y excursiones y servicios complementarios.

“El turismo de eventos es algo en lo que está trabajando la gente de Bureau de Turismo y le hace muy bien al comercio”, asegura Leonardo Borgogno, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, quien agregó “que ayuda y se nota cuando hay gente de afuera”.

Ariel Gimenez, titular de la Asociación de Agencias de Viajes expresa que “hay un montón de beneficios, no solamente desde lo económico y la cantidad de turistas, sino también desde la difusión que se hace a nivel nacional, como una cuestión secundaria pero no menos importante. Posicionar a la provincia a través de éstos eventos hacen que se destaque y hoy por hoy es una de las que creció turísticamente de una manera extraordinaria”, asegura.

Rubén Miadosqui, de la Asociación Hotelera Gastronómica, indica que “es un beneficio grande ya que la hotelería trabaja muy bien. Estamos preparados para recibir este tipo de eventos porque se trabaja a través del bureau que agrupa al Estado, los privados, las cámaras de todos los sectores, la secretaría de Deportes y Turismo que programa todo el año para que no ocurra que un fin de semana tengamos mucho y al siguiente nada”.

Por todo esto se concluye que éstos acontecimientos, tanto deportivos como culturales, producen un gran derrame económico en la provincia.

Ariel Giménez, Agencias de Viajes.

“Tenemos planificadas una serie de salidas que no estaban programadas y nos vimos en la necesidad de habilitar nuevos circuitos”.

Rubén Miadosqui, Asoc. Hotelera Gastronómica.

“Hemos logrado trabajar con cierta capacidad en gastronomía y hotelería para brindar muy buen servicio. Ya tenemos todo programado hasta fines de 2023”.

Leonardo Borgogno, Cámara de Comercio SJ.

“El turista cuando viene se aloja en el Gran San Juan o en los departamentos pero van al centro, salen, ven visitan y gastan en el comercio sanjuanino”.