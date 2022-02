Evaluna Montaner habló sobre una traumática tradición familiar. La cantante reveló un hecho que la incomodaba, motivo por el cual pidió a sus seres queridos que dejaran de hacerlo.



Evaluna Montaner sigue en la dulce espera de su primer hijo junto al cantante colombiano Camilo. La llegada de Índigo, aún no se sabe si será un nene o una nena, está programada para finales de marzo o principios de abril.

En las últimas horas, Evaluna se refirió a cómo se imagina como mamá. En una entrevista con Angie Romero para Amazon Music, la cantante contó cuál es la tradición de la familia Montaner que ella no quiere continuar.

Se trata de empujar la cara del homenajeado sobre la torta de cumpleaños. “Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, sostuvo.

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Vos, que sos mi hermano, me hiciste esto’. Es como que no puedo respirar”, agregó.

Recordemos que Evaluna fue noticia el fin de semana al compartir una jugada foto en sus redes sociales. La hija de Ricardo Montaner se mostró como Dios la trajo al mundo a semanas de dar a luz a su primer hijo. La cantante compartió con sus 19 millones de seguidores de Instagram una foto al natural en blanco y negro. “Enero 2022”, fueron las palabras que eligió para acompañar la imagen.

Camilo y Evaluna se casaron el 8 de febrero 2020, después de tres años en pareja. Fue en una fiesta que celebraron en Miami para más de 350 invitados, entre familiares y amigos. En octubre pasado anunciaron la feliz noticia de la llegada de su primer hijo. Los artistas presentaron la noticia con un emotivo clip de la canción, que se llama Índigo, y que tiene significativas frases en relación a la llegada de su hijo.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!