Evalúan los fondos de emergencia para otorgar el aumento a los municipales

Estiman que el monto actual que poseen las comunas en esa cuenta es de aproximadamente entre 220 y 250 millones de pesos y que el tesoro provincial deberá hacer un aporte que no va a afectar el equilibrio fiscal.

Escribe: Omar Andrada

A raíz de los incrementos salariales anunciados por el gobierno de la provincia para los empleados estatales, ahora analizan con los municipios los recursos económicos con los que cuenta cada uno para que los trabajadores de ésas áreas también perciban un incremento similar a los de la administración central.

La decisión que se tomó es recurrir al Fondo de Emergencia Municipal que, según el secretraio de Hacienda, Gerardo Torrent, “está conformado por la detracción del 3% de la masa coparticipable” de los 19 departamentos. Por lo tanto son fondos de los municipios que están acumulados en esa cuenta para que lo soliciten en caso de alguna situación extraordinaria, ya sea por emergencia climática o financiera, como en ésta ocasión.

“Veremos la cuantía del monto para ver si alcanza lo que hay acumulado a la fecha”, dijo Torrent, para luego agregar que lo que hay en el fondo son aproximadamente entre 220 y 250 millones de pesos. “Creo que el monto (que va a demandar el incremento) va a ser superior a eso, así que del tesoro provincial habrá que destinar algunos recursos, pero no van afectar en demasía las arcas de la provincia ni el equilibrio fiscal”, consignó.

El aumento determinado por Hacienda para los estatales el del 40% al mes de junio, que sumado al 25% que ya se otorgó lleva el porcentaje total al 65%.

Los municipios terminaron de enviar la información ayer y la semana que viene se conocerá el monto definitivo que se precisará para asistirlos económicamente.

El funcionario explicó que algunos municipios “a mayo ya deben haber acumulado, en lugar de 25% (como ocurre con la administración provincial), mayores montos. Por ejemplo el 30% o el 35%, entonces el restante para llegar al 40% es menor porque el que dio el 30% a mayo le queda un 35% y no un 40% y el que dio un 35% le queda un 30%, no un 40%”.

Con ésta finalidad Torrent solicitó a todos los secretarios de Hacienda de los municipios los números que disponen cada uno, cuanto es la cantidad de personal y los montos retrotraídos al mes de febrero que es que es el que se toma como base para otorgar el incremento.

“En base a eso estamos haciendo el análisis de esos números cruzándolos con los datos que tenemos” expresó y especificó que “la provincia es cuit declarante, es decir que recibe la información de los municipios y confecciona a través del mismo cuit el formulario 931 que es la declaración jurada de aportes y contribuciones que incluye al personal municipal”.

Aclaró que “con esta base de datos, más la que tenemos de los muncipios de la información que presentan a Responsabilidad Fiscal estamos haciendo el cálculo y análisis de cuanto y de que manera otorgaron ellos el incremento del 45% original para retrotraerlo, lo que todavía no tengan acumulado a mayo, al mes de junio y agregarle la diferencia para llegar al 65%”.

Es por eso que el análisis es tan minucioso.

Más allá de que los municipios son autónomos y tienen la facultad de aplicar el mismo incremento salarial que acordó el gobierno provincial con los sindicatos, u otro con monto distinto o en tramos (cuotas), de acuerdo a su disponibilidad financiera, la mayoría lo hará en consonancia con lo que otorgó la provincia debido a la presión de los sindicatos municipales.

Sin embargo, aquel municipio que decida entregar un porcentaje mayor ese costo correrá por su propia cuenta.

RECALCULO EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS

Los municipios que ya habían adelantado que realizarían incrementos salariales a sus empleados fueron Capital, Rawson y Rivadavia, pero a partir del aumento del 40% que anunció el gobernador Sergio Uñac, deberán destinar un presupuesto mayor y por ese motivo también están enviando toda la información hacia el ministerio de Hacienda y Finanzas para determinar a ciencia ciencia cierta de cuanto serán los montos que deberán desembolsar.