Evalúan daños por la helada de la madrugada del lunes

La noche del domingo y la madrugada del lunes sin dudas fueron muy frías, lo que desencadenó que hiele en algunos sectores de la provincia de San Juan. De acuerdo a lo que informaron algunos productores, los daños sobre todo impactaron en cultivos de vid

que se encuentran brotados.

De acuerdo a un sondeo con algunos productores de diferentes puntos de la provincia, el impacto de la helada se sintió en Cochagual, Tres Esquinas- Sarmiento-, en la parte este de 9 de Julio, Alto de Sierra- Santa Lucía-, Pozo de los Algarrobos- Caucete- y en algunos sectores de Angaco y San Martín.

Según información del Ministerio de la Producción hasta ayer no se habían registrado denuncias por daños, pero aún se tiene que esperar pues el impacto real del daño aparece recién luego de las 72 horas de producido el problema climático.

Este tipo de incidente climático se lo puede catalogar de “helada de post brotación”, ya que la mayoría de los cultivos de vid en la provincia están en esa condición. Vale marcar que anteriormente a estos incidentes climáticos se los consideraba como heladas tardías, pero nuevas visiones las toman como de pre brotación o pos brotación. En las primeras, las plantas tienen mayor resistencia a las heladas, en cambio cuando el brote está afuera, los problemas son más graves.

De todos a la hora de evaluar el impacto de una helada se tiene que considerar no

solo la temperatura, sino la intensidad de la helada. Este último concepto implica

el tiempo constante en que una planta estuvo sometida a temperatura baja. Profesionales consultados explican que no es lo mismo que la planta esté sometida a 1°

durante media hora, que lo esté durante cinco horas”.

También el impacto se siente, en viñedos nuevos que están bajos, dado que con la

caída de la temperatura se enfría el suelo e inmediatamente el impacto se siente

sobre los brotes de las plantas.

Lo cierto es que considerando lo acontecido, ayer desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería de San Juan se envió a equipos al campo para hacer relevamientos de los posibles daños que puede haber causado la baja temperatura en los distintos cultivos.

También se informó que se habrían producido algunos daños en la provincia de

Mendoza.