Eugenia Morea denunció a Antonio Laje: “Depredador psicópata”

La periodista Eugenia Morea confesó de qué manera Antonio Laje ejerció sobre su persona el maltrato laboral e incluso abuso. “No soy la primera en denunciarlo, somos varias”, aseguró.

Eugenia Morea, periodista y actual panelista de Crónica TV, se sumó a las comunicadoras que denunciaron a Antonio Laje por maltrato laboral. Sin embargo, a diferencia de las acusaciones que surgieron en los últimos días, la profesional también aseguró que en el tiempo en el que trabajaron juntos recibió propuestas indecentes y habló de “acoso sexual”.

“Parece que todas las mujeres que trabajamos con Antonio Laje no la pasamos bien”, escribió junto a una captura de pantalla, en la cual destacaban las recientes declaraciones de Maite Pistiner, quien luego de la salida de María Belén Ludueña de “BDA”, contó que el mes y medio en el trabajó en el programa como reemplazo, no la pasó bien y que, de hecho, le llegó a tener miedo. Pero la publicación no quedó allí y la periodista sorprendió a todos con sus primeras declaraciones contra Antonio Laje, donde aseguró que “si no te acostás con él, te echa sin ninguna explicación”.

Horas más tarde escribió en un descargo muy fuerte: “7 años pensando que el problema era yo, 7 años guardándome lo que viví en América TV con Antonio Laje. Gracias a las periodistas que hablaron, hoy me animo a hablar”. Asimismo, no titubeó en exponer todas las agresiones y actitudes que soportó de parte del periodista: “El problema no éramos nosotras, el problema eras vos, Laje, que me maltratabas delante de la gente, pero por WhatsApp me decías que estabas enamorado de mí o ‘ay, cómo te viniste hoy, lo hacés para provocarme’ y tantas cosas más”.

Sin ánimos de dejar nada a la imaginación, Eugenia Morea confirmó que la “violencia laboral y acoso sexual es la patología” de Antonio Laje, a quién describió como un “depredador psicópata”. A pesar de creer que esto puede traerle serias consecuencias, la panelista de Crónica TV asegura que se mantendrá firme en su denuncia: “Esto hasta quizás me perjudica, pero yo no me callo más”.

Horas más tarde, Eugenia compartió más historias. “El día que María Belén Ludueña quebró en vivo, se me erizo la piel… Enseguida nos miramos con mi compa Aldo Preaux y pensamos que esto tenia que ver con algo más”, contó junto a una captura de la noticia sobre su denuncia que expuso este sitio. Y añadió las etiquetas “No estás sola”, “Yo si te creo”, “Quiero trabajar sin acoso”.