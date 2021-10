Etiquetado Frontal: Juntos por el Cambio no dio quórum y se cayó la sesión

Los jefes de todos los bloques se reunieron en labor parlamentaria para intentar llegar a un acuerdo por el temario, pero no hubo éxito y el oficialismo reunió a 122 legisladores. La Cámara de Diputados iba a tratar hoy martes desde las 11 el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos que tiene media sanción en el Senado desde el año pasado y que perderá estado parlamentario en dos meses por el “parate” del Congreso. Entre quienes decidieron no sentarse a discutir estuvieron los sanjuaninos Marcelo Orrego y Eduardo Cáceres.

De todas maneras, quienes estuvieron presentes en la sesión fueron los tres diputados nacionales por San Juan por el partido oficialista Walberto Allende, Francisco Guevara y José Luis Gioja. El Proyecto de Ley de creación de un régimen previsional diferencial para los trabajadores vitivinícolas y contratistas de viñas y frutales, que beneficiaría a unos 3.000 obreros de viña locales, ya cuenta con media sanción del Senado y se buscaba su avance en Diputados.

La sesión convocada por el Frente de Todos para sesionar por la Ley de Etiquetado frontal no logró quórum, pese a los intentos de negociación entre el oficialismo y la oposición. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio buscaron durante la mañana destrabar la sesión especial, la primera con presencialidad total desde que se inició la pandemia, pero las tratativas no resultaron fructíferas. El oficialismo reunió a 122 diputados sentados en sus bancas, quedando a siete del quórum.

Según supo NA, los jefes de todos los bloques se reunieron en la comisión de Labor Parlamentaria y allí Juntos por el Cambio propuso consensuar con el oficialismo el tratamiento del temario planteado para este martes.

La oposición planteó incorporar el tratamiento de la ley de promoción ovina junto al emplazamiento de las comisiones para que, en el transcurso de las próximas dos semanas, se inicie el debate de las leyes de boleta única, reforma de la ley de alquileres, emergencia educativa y el Presupuesto 2022 con la presencia del ministro de Economía Martín Guzmán.

“Queremos que el Congreso funcione plenamente y se traten los temas prioritarios para la sociedad”, sostuvieron las autoridades del interbloque opositor. Esa propuesta fue analizada en labor parlamentaria y fuentes del Frente de Todos señalaron a NA que era “posible” el acuerdo para destrabar el inicio de la sesión, aunque finalmente no se logró avanzar.

El oficialismo bajó al recinto y convocó a sentarse a los legisladores presentes, pero no se alcanzó el número de 129 legisladores presentes para iniciar el debate, en medio de duras críticas a la oposición.

Dos diputados radicales de Juntos por el Cambio, Federico Zamarbide y Claudia Najul, ambos mendocinos cercanos al senador Julio Cobos, se rebelaron a la decisión del interbloque opositor y se sentaron en sus bancas del recinto.

Justamente Cobos había cuestionado públicamente en la víspera al presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, por anunciar que no iba a colaborar con el quórum para dar tratamiento a la ley de etiquetado frontal de alimentos y otras iniciativas como la que legisla sobre la jubilación de los trabajadores vitivinícolas.

“Más allá de las decisiones que se toman en los bloques, están las expectativas y las responsabilidades territoriales que tenemos, Yo como representante de los mendocinos y mendocinas que me eligieron estoy acá para honrar esa representación porque me eligieron justamente para mejorar las condiciones de vida de todos aquellos que eligen proyectarse en mi provincia”, justificó Najul su presencia en el recinto, a contramano de la decisión de su interbloque.

“Llamamos a que se encuentren los consensos, porque los que estamos acá no estamos avalando los procederes del Gobierno ni del Frente de Todos. Estamos acá porque queremos que nuestros coprovincianos vivan mejor. Les pedimos por favor que en las próximas horas lleguen a ese consenso y podamos tratar estas leyes tan importantes”, insistió al tomar la palabra durante las expresiones en minoría, una vez caída la sesión.

Por su parte, el jefe del interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, destacó que durante la jornada estaba previsto avanzar en “una agenda que iba a tratar temas para el pueblo”, y lamentó que sectores de la oposición no hayan colaborado con ese propósito.

“En los últimos tiempos y en las elecciones se está viendo claramente cuáles son los dos modelos de país que están en juego en la Argentina”, planteó.

Sobre la ley de etiquetado frontal de alimentos, Ramón planteó que se trata de una herramienta de “prevención y de información para que los consumidores pueda elegir”.

Advirtió que “la malnutrición en los niños llega al 34%” y que “seis de cada diez argentinos tenemos problemas de obesidad”.