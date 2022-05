“Estuve 17 años sin patinar y gané esta medalla, es increíble”

La chilena ganó la medalla de oro en la categoría libre intermedia senior y contó su experiencia y lo vivido para estar en San Juan compitiendo en un gran nivel.

Siempre se dice que la edad de una mujer no se cuenta. Para Jocelyn Carreño eso no es un problema, es una de sus mayores satisfacciones y lo refleja al momento de contarlo.

Ella tiene una historia muy particular que entre la felicidad de conseguir la medalla contó sus expresiones.

“Era muy incierto venir porque el campeonato fue aplazado por la pandemia. Cuando ya decidimos venir hicimos un esfuerzo para poder estar porque yo ya soy una patinadora grande” empezó contando la medallista chilena.

Al momento de contar su edad no escondió nada y lo dijo con orgullo. “Volví a patinar a los 32 años, hoy tengo 36. Debo agradecer a Matías Álvarez que me recibió como entrenador, estuve 17 años sin patinar y hoy ganó esta medalla, es increíble”.

Las explicaciones a los años de ausencia se explican en su visualización profesional. “Empecé a estudiar maestra y me recibí. Cuando empecé a trabajar se me complicaron los tiempos y la necesidad me llevo a optar por el trabajo.

Ayer subió a lo mas alto del podio en el estadio de UPCN en el primer día de actividad en ese escenario. “Estamos dando lo que no dimos cuando éramos chiquitos. Es increíble lo que se disfruta ”comentó Jocelyn que esta envuelta de una bandera de Chile.

Abrazada a su madre July Guajardo algunas lágrimas se escapan entre ambas y la madre cuenta. “Ella no tiene hijos porque nos lo parió, pero todos los alumnos del colegio son como sus hijos. Ella ha hecho un gran esfuerzo para estar acá, para empezar de nuevo de cero. Su vida es sacrificio puro” remata orgullosa la madre.

En un deporte dominado por chicas que empiezan a brillar a corta edad, Jocelyn deja un mensaje para aquellos que quieran imitarla.

“Nunca es tarde. Me ha costado un montón volver, pero hay que hacer lo que uno ama. Hay que conjugar trabajo, familia y deporte. Yo tengo la suerte que vengo con mi papá y mi mamá, que me hicieron el aguante, y teniendo a tus compañeros, a tus técnicos y a tu familia, todo se puede” sentenció.