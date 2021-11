“Estuve 15 horas haciendo cola, pensé que no llegaba”

Cuenta Romo que junto a Agustín aguantaron, calor, hambre y sed para poder llegar a la boletería y lograr el sueño de comprar una entrada para ver a Messi. “En un momento hasta pensé en pegarme la vuelta”, agrega.

Eran las dos de la tarde y el sol pegaba fuerte. Tomó el auto, cargo la conservadora, agua, unas galletas y junto a su hijo Agustín (20 años) Gastón Romo salieron hacia el autódromo El Villicum en busca de un solo objetivo, conseguir una entrada para ver Argentina-Brasil en San Juan.

“Nos levantamos temprano, llevé a mi mujer a la calle 14 a votar y volvimos a nuestra casa en Pocito. La idea era irnos sobre las 19, pero cuando vimos en el noticiero que ya habían largas colas, cargamos las cosas y nos fuimos. Gracias a Dios hoy tenemos las entradas y vamos a poder ver un partido histórico”.

Cuando llegaron había una marea de gente y una fila interminable, “creí que no llegábamos, en un momento, sobre las 5 de la mañana, pensé en pegarme la vuelta. Era difícil aguantar, pero cuando uno se caía el otro lo levantaba”, comienza narrando la hazaña.

Ya era de día (lunes) y el sol estaba saliendo. Dormidos, cansados pero de pie. Ya faltaba poco, “estábamos cerca, ya no podíamos más. Cerca de las 7 de la mañana llegamos a la boletería. Fue un sueño y una mezcla de sensaciones. De la alegría, en ese momento no sentíamos el cansancio. Fue un desahogo llegar y que hayan entradas, pensábamos que se habían terminado. De todas maneras a medida que avanzaba la fila íbamos haciendo cuentas, siempre atentos. Cuando la compramos, nos subimos al auto y nos volvimos a casa a descansar. Hoy estamos cayendo”.

Hacía calor, el agua se terminaba y también el paquete de galletas.

“Ya nos dormíamos, pero teníamos que estar despiertos. La cola avanzaba y teníamos que estar atentos. Nos compramos un pollo y más botellas de agua, no nos podíamos deshidratar. Sacamos la sombrilla y nos sentamos a esperar que avance. También llevamos una carpa”, sigue su relato Gastón.

A las 22 horas del domingo se adelanto la venta de las entradas, que estaba prevista para las 9 de la mañana de ayer.

“Ahí la cola se comenzó a mover rápido y avanzábamos en el auto. Parecía que no llegábamos más, había mucha gente. No dormimos ni un segundo, con música y charlando tratábamos de mantenernos despiertos. Es que si pegabas un ojo, te pasaban por arriba. Nosotros vimos gente que se quedó dormida en sus autos y ojalá hayan conseguido entrada”, continúa relatando la odisea que pasó para conseguir una entrada para el clásico.

En un momento, cuando habilitaron la venta a la noche, “se puso tensa la cola. Corridas y líos, porque había gente que se colaba. Por suerte fuimos avanzando, dejamos el auto y llegamos a la boletería. Compramos cuatro populares y un estacionamiento. Para mi hijo Agustín, mi hija Olivia (11 años), mi mujer Eli y para mi. Los cuatro vamos a ir a la cancha en familia”.

Aunque le queda una misión más, “conseguirle una entrada a mi primo Franco, estamos viendo si conseguimos reventa”.

“SE LO DEBÍA A MI MUJER”

Gastón Romo junto a su primo Franco Martínez y Ariel Videla tuvieron el privilegio de estar presentes en el mundial Brasil 2014. “Aquella vez no la pude llevar a mi mujer (Eli) y ahora se lo debía. La tenía que llevar a este partido para que sienta lo que es el clásico”, cuenta.