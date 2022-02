“Esto es una Guerra Mundial y están muriendo civiles”: el dramático relato desde Kiev de una ucraniana que vivió en Argentina (Sergei SUPINSKY/AFP)

Darina Tkachenko está en Kiev, Ucrania . “Estoy escuchando bombardeos cerca de mi casa. Creo que están a una distancia de una estación de metro”, relató la mujer que vivió ocho años en Argentina y hoy atraviesa sus días en el marco de la invasión que inició Rusia en territorio ucraniano.

“Esto es una Guerra Mundial y están muriendo civiles. Ametrallaron un orfanato y murieron 3 niños . Además, hasta ahora, al menos tenemos 33 niños heridos”, señaló desde su país natal y en diálogo con el programa País Adolescente que conduce Fernando González por CNN Radio.

“Nosotros estamos en toque de queda. Ya no tenemos permiso de salir porque cualquier persona que sale puede ser considerada como saboteadora”, detalló la mujer sobre el día a día en un contexto bélico.

Darina es ucraniana y su “segundo papá” se llama Vicente Pereyra, nacido en Tucumán. Fue él quien se casó con la madre de Darina y esa fue la razón por la que ella creció en San Miguel de Tucumán. Ella también residió en la Ciudad de Buenos Aires y en total vivió ocho años en Argentina.

“Estamos en nuestra casa —contó este sábado desde Ucrania—. En un edificio del primer piso. Ya decidimos que no vamos a ir al refugio. Estoy con mis padres, mis dos hijos (de 11 y 16 años) y mi esposo”.

“Durante el toque de queda hay posibilidad de salir corriendo a un refugio sólo en caso de que haya alerta de que empieza un bombardeo. No hay transporte. El subte es sólo es refugio. Todas las personas que están en el refugio ya no pueden salir de ahí”, detalló.

Ante la situación que atraviesa la sociedad local, Darina incluso llegó a imaginar la situación en la que un soldado ruso pudiera entrar en su casa . “No tengo miedo. Sí pienso en mis hijos. Pero llegué a un punto de pensar qué tengo en mi casa porque si entran a la casa como mínimo lo puedo ahorcar o lastimarlo. Algo podré hacer”, señaló.

La mujer también se refirió a otras situaciones en las que los ciudadanos locales pudieran tener contacto con soldados rusos. “Están diciendo que los rusos que entran en los tanques están con hambre, no tienen víveres. Eso es lo que nos anunciaron. Y sé que hay gente que consiguió veneno de ratas para cuando se encuentren con una situación así, invitarlos a la casa y darles de comer ”, señaló.

A pesar del contexto de guerra, Darina no piensa en dejar su país: “Nosotros nos dedicamos a traer estudiantes extranjeros al país. Mi esposo está organizando la evacuación de los estudiantes extranjeros que quieran salir. Sí tenemos posibilidades de salir. No queremos. Estamos acá. Vamos a estar acá porque esta es nuestra tierra. Es nuestro hogar. Aquí están mis hijos. Y están invadiendo mi tierra. Yo no soy agresiva con nadie, ellos vinieron a mí casa”.

Durante la madrugada se produjeron ataques a edificios civiles

“Mi opinión sobre Putin va a demostrar la opinión de todo el mundo por el nivel de repugnancia que tenemos —enfatizó la mujer—. Está dejando mal a su pueblo, a su nación. Ningún psiquiatra ni politólogo podría explicar lo que está haciendo ni cómo podría continuar esto ni las causas de lo que está aconteciendo”.

“Esto es una Guerra Mundial pero la batalla la tenemos los ucranianos. Yo veo en todo el mundo cómo se protesta en contra de esta guerra. Los países hacen lo que pueden. Esto va a quedar para siempre y nunca se va a borrar en las memorias. Esto que está haciendo va a perjudicar a Rusia pero esto tan catastrófico va a ser peor”, analizó Darina.

Después de tres días de ataques aéreos y avances de las tropas rusas por el Norte, Oeste y Sur de Ucrania, la capital, Kiev, aún resiste a los invasores rusos. Pero el asedio es feroz. Los misiles impactan contra edificios civiles y la batalla se libra en los barrios y calles de la capital.